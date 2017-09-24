به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی امروز یکشنبه در همایش تجلیل از طلاب و روحانیون رزمنده که در سالن جلساتمجتمع رفاهی بعثت کرمانشاه برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، اظهار داشت: عاشورا سرچشمه جوشان و تبلور همه معرفت ها و زیباییهاست.

وی افزود: در تمام صحنه های عاشورا، چیزی جز درس، الگو، عشق، از خودگذشتگی، مردانگی و ... نمی بینیم.

فرهنگ دفاع مقدس و هرچه داریم از گنج و سفره تمام نشدنی عاشوراست

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه، فرهنگ دفاع مقدس را برگرفته از فرهنگ عاشورا دانست وخاطر نشان کرد: امروز هر چه داریم از گنج و سفره تمام نشدنی عاشوراست.

وی ابراز داشت: قبل از انقلاب واژه های زیبایی همچون شهادت طلبی و ایثار را به مانند امروز نداشتیم و به یمن دفاع مقدس می بینیم امروز در بین جوانان این زیباییها تبلور یافته است.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه یادآور شد: امروز در بستر سیاسی یادگرفتیم زیر بار یوق هیچ کشوری نخواهیم رفت و در بستر ابهت امام(ره) شرق و غرب را زیر پا گذاشته ایم.

وی عصبانیت دشمنان اسلام را بخاطر پیشرفت های اسلام دانست و افزود: امام(ره) خودباوری را به ما آموخت و ما به باور رسیدیم که اگر ایمان داشته باشیم عده قلیل ما بر لشگر عظیم دشمن چیده خواهد شد.

سردار ریحانی خاطر نشان کرد: علما صاحبان عرفان هستند و اگر عرفان و جهاد و سلحشوری در فضای جهادی با هم متحد باشد زیباییهایی را به دنبال خواهد داشت.

امروز اسلام در حال توسعه در جهان است

به گفته وی، عزت و سربلندی امروز اسلام با دفاع مقدس تثبیت شد و شاکله اصلی این فرهنگ برگرفته از عاشورا بود که چنین ریشه اش محکم شده است.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: امروز اسلام در همه دنیا در حال توسعه است و توانستیم بسترهای ذهنی و جغرافیایی را در سرتاسر جهان از آن خود کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش ابراز داشت: دشمنان اسلام امروز به قدرت واقعی ایران اسلامی پی برده اند و همین مولد چالش هایی برای ما خواهد بود.

سردار ریحانی به یاوه گویی های رئیس جمهور آمریکا در اجلاس سازمان ملل اشاره کرد و گفت: اینکه بزرگترین قدرت شیطانی جهان اکثر صحبت هایش در این جلسه بر قدرت ایران بود، نشان از ترس آنها از شجاعت و قدرت ایران برای از بین رفتن جغرافیای آنهاست.

اکنون ایران رو به صعود بوده و دشمنانش به افول نزدیک می‌شوند

وی ایران را دارای قدرت پیشرفت چشمگیر دانست و ابراز داشت: ما می توانیم بیش از این قدرتمند باشیم و حرف اول جهان را بزنیم کما اینکه در حال حاضر تیتر اول اخبار جهان شده ایم و همچنان ما به صعود می رسیم و دشمنان اسلام به افول نزدیک می شوند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه ادامه داد: امروز داعش به عنوان بزرگترین ارتش کرایه ای دنیا در حال نابودی است ولی متاسفانه فکر داعش باقی می ماند و باید با درصدد باشیم افکار آنها را هم نابود کنیم و این جنگ بسیار خطرناک تر از جنگ جعرافیایی با داعش است.

وی وظیفه روحانیت را در این راستا بسیار خطیر دانست و گفت: در همه دورانها روحانیت پرچمداران حرکت بر علیه ظلم و بر له مظلوم بوده اند.

جامعه روحانیت باید به عنوان الگو عمل کند تا جامعه را به سمت پیروزی سوق دهد

سردار ریحانی یادآور شد: حضور روحانیون در ۸ سال دفاع مقدس با لباس روحانیت به دلیل روحیه بخشیدن مضاعف بود.

وی با اشاره به ایثار شهدای روحانی در دوران دفاع مقدس اذعان داشت: آنها نشان دادند که نه تنها در مکتب عرفان نظری حرف می زنند بلکه در مکتب عملی هم در خط اول حضور دارند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: امروز اعتقادات با سیاست گره خورده و برای ادامه راه و رسیدن به پیشرفت و افقی که امام(ره) و رهبر انقلاب تعیین کرده اند جامعه روحانیت با الگو بودن و نشان دادن فضای اعتقادی می توانند جامعه را به سمت پیروزی و شکست دشمن سوق دهند.