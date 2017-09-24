۲۸۱ برج در معابر زیر ۱۲ متر ساخته شده اند

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا با اشاره به این موضوع که ما با سه محور در حوزه حادثه پلاسکو روبرو هستیم، گفت: ابتدا به اندازه کافی ابعاد موضوع مشخص شده است، اینکه دوباره به این سمت برویم که گزارشی دیگر تهیه شود، چندان ضروری نیست.

وی ادامه داد: موضوعی که حائز اهمیت است اینکه باید شورا از منظر مسئولیت اجتماعی و نه حقوق مالکیت ورود کند. در حادثه پلاسکو مالک بنیاد مستضعفان است و کسبه ای در آنجا فعال هستند که دچار مشکل شده اند و تاکید ما باید بر مسئولیت اجتماعی باشد.

وی با اشاره به نکته سوم گفت: پلاسکو صرفا یک نمونه بود، به گزارش دبیر وقت شورای عالی شهرسازی، ۲۸۱ برج در تهران در معابر زیر ۱۲ متر قرار دارند.

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: این معنی اش این است که همین میزان دسترسی که به پلاسکو بود به این برج ها وجود ندارد، در نتیجه آنچه به عقیده من اهمیت دارد ورود شورا به این مسئله از منظر جلوگیری از بروز آسیب و جلوگیری از ساخت و سازهای مشابه است.