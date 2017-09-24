هفته دفاع مقدس گرامیداشت رشادتهای دلاورمردان عرصه شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر یکشنبه در جمع بسیج ادارات مازندران که در محوطه استانداری ضمن تسلیت ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین (ع) و گرامی داشت یاد و خاطره ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید دوران دفاع مقدس استان و شهیدان والامقام مازنی مدافع حرم، یاد آور شد: حضرت امام حسین (ع) مظهر حق طلبی و ظلم ستیزی و ایستادگی در برابر جور و ستم بود و عظمت مردم ایران اسلامی در سایه فرهنگ عاشورا و آموزه‌های آن امام همام است.

استاندار، هفته دفاع مقدس را یاد آور رشادت‌ها و ایثارگری‌های مردان و زنان غیور ایران اسلامی دانست که امروز به پاس جان فشانی ایران اسلامی در اوج عزت و اقتدار است و خاطر نشان کرد: نیروهای مسلح و نیروی مردمی بسیج، مایه مباهات ملت ایران هستند.

ربیع فلاح، با اشاره به این که هفته دفاع مقدس گرامیداشت شرافت، اقتدار و عزت ایران اسلامی و رشادت‌های بی نظیر دلاور مردان عرصه جنگ و شهادت است، تصریح کرد: هفته دفاع مقدس فرصت مغتنمی برای تجلیل از زنان و مردان مجاهدی است که برای دفاع از کشور و ارزش‌های دینی خود جانانه جنگیدند.

مقام عالی دولت در مازندران، با بیان این که امروز جمهوری اسلامی در خط مقدم مبارزه با تروریسم است، گفت: مشاورین نظامی ما در اقصی نقاط جهان با توجه به تجربه دوران دفاع مقدس، به ملت‌های مظلوم در مبارزه با تروریسم، مشاوره نظامی می‌دهند.

ربیع فلاح با اشاره به این که بسیج، فرزند انقلاب و ملت مؤمن و انقلابی ایران اسلامی است، تاکید کرد: امروز در دوران سازندگی و تلاش برای اعتلا، عمران و آبادانی ایران، تفکر بسیجی باید الگوی کار قرار گیرد.

وی با بیان این که با وجود نیروی مقتدر بسیج، ملت شکست ناپذیر خواهیم بود، افزود: تفکر بسیجی باید در همه عرصه‌ها نهادینه شود.

نماینده عالی دولت در مازندران در بخش پایانی سخنان خود به نامگذاری امسال بعنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، اشاره کرد و با بیان این که برای تحقق سیاست‌های راهبرد نجات بخش اقتصاد مقاومتی باید با تفکر بسیجی و جهادی کار شود، گفت: مدیران در راستای تقویت و توسعه تفکر بسیجی در ادرات اهتمام کنند.