محمد رودباری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه گیری در محورهای شریانی و غیر شریانی استان همدان به طول افزون بر ۴۱ کیلومتر خبر داد.

وی اظهار داشت: با توجه به شرایط آب و هوایی استان همدان و دیگر عوامل محیطی، فعالیت هایی در زمینه ترمیم، لکه گیری و روکش آسفالت در محورهای ارتباطی استان همدان از سوی این اداره کل در حال انجام است.

وی افزود: به منظور تسهیل در امر تردد و افزایش ایمنی از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۵ هزار و ۲۱۲ متر طول درزگیری و ۱۰۱ هزار و ۱۱۸ مترمربع لکه گیری، ۱۱ کیلومتر آسفالت شانه شنی راه ها، ۸ کیلومتر آسفالت حفاظتی و ۱۱۵ کیلومتر اصلاح شیب شیروانی در محورهای مواصلاتی استان همدان انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان با تأکید بر اینکه طرح های مختلفی در حوزه راهداری در دست اقدام و پیگیری است، عنوان کرد: هم اکنون نیز ۸ طرح آسفالت در حال اجرا است.

رودباری عنوان کرد: افزون بر ۱۱۵ میلیارد ریال از منابع سازمان راهداری به منظور بهسازی، ترمیم و مرمت راه ها به استان همدان اختصاص یافته است.