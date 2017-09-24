کاهش سن انجام معاینه فنی برای ناوگان عمومی به یکسال اززمان تولید

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه، بهمن خسروانی گفت : با توجه به ابلاغ و انتشار قانون هوای پاک در روزنامه رسمی کشور و ابلاغ آن از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، دوره معافیت انجام معاینه فنی برای وسایل نقلیه عمومی به یکسال از زمان تولید آنها کاهش یافت.

وی افزود: در پی اجرای این قانون، حمل بار و مسافر با وسایل فرسوده و صدور گواهی معاینه فنی جهت ناوگان فرسوده ممنوع بوده و کلیه مراکز معاینه فنی موظفند مقررات مربوط به ضوابط تأسیس، فعالیت و تعرفه انجام معاینات فنی را رعایت نماینددرغیراینصورت براساس اعلام وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی به پرداخت جریمه نقدی و در صورت تکرار تخلف به تعلیق پروانه از یک ماه تا یک سال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم می شوند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه تأکید کرد: باتوجه به اجرای این قانون، اعزام وسایل نقلیه عمومی به سفر بدون تأیید سلامت فنی از سوی مراکز مربوطه، تخلف محسوب شده و درکمیسیون ماده۱۲(رسیدگی به تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جاده ای) توسط این اداره کل مورد بررسی و صدور حکم قرار خواهد گرفت.