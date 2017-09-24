تخصیص ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار برای توانمندی زنان کرمانشاهی

به گزارش خبرنگار مهر، امید قادری امروز یکشنبه در همایش روز ملی خانواده، بهزیستی را مهمترین نهاد کشور دانست که بر اساس خانواده شکل گرفته است.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: پیش از انقلاب نهادهای مختلفی برای خدمات رسانی انجام وظیف می کردند که پس از انقلاب در قالب بهزیستی ادغام شدند.

وی بهزیستی را نهادی خانواده محور و در نگهداری زنان بی سرپرست خانوار، به عنوان نهاد شبه خانواده خواند و افزود: زنان بی سرپرست علاوه بر وظایف یک زن باید نقش پدری را هم در خانواده ایفا کنند.

قادری گفت: در کرمانشاه ۹۰ هزار زن بی سرپرست داریم که بیش از پنج هزار و ۵۰۰ نفر از آنان تحت پوشش بهزیستی قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه سال قبل یک هزار و ۲۰۰زن سرپرست خانوار در استان توانمند شده اند افزود: بهزیستی استان با پوشش ۳۲.۵ درصدی زنان، از نظر توانمندی رتبه دوم را در سطح کشور طی سال گذشته کسب کرد که با استان نخست کشور تنها نیم درصد فاصله داشته است.

قادری خواستار انجام اقدامی جهادی در راستای توانمند سازی زنان سرپرست خانواده شد و گفت: طرح مالی خرد سال قبل به صورت پایلوت در دو منطقه محروم کرمانشاه اجرا شد به طور فراگیر در استان اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح علاوه بر زنان مناطق حاشیه ای کرمانشاه همه زنان می توانند از نظر فعالیتهای اقتصادی، عملیات بانکی و مسائل اجتماعی با تشکیل گروه های همیار وارد شوند.

قادری از تخصیص ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار جدید برای اجرای این طرح خبر داد و گفت: امسال به عنوان پیشرو در آماده سازی مراکز غیر شغلی کارگاه های تخصصی برگزار کردیم که جز استانهای دریافت کننده گواهینامه اشتغال نیز هستیم.

وی از رشد ۱۰۰ درصدی جایگاه زنان خبر داد و افزود: شجاعت زنان گیلانغربی و کرمانشاهی همواره زبانزد همه است.