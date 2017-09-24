افزایش ۳۰ درصدی ترافیک در معابر کرمان/طرح ویژه مدارس اجرا می شود

سرهنگ معین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک آغاز بهار تعلیم و تربیت اظهار کرد: با شروع سال تحصیلی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد وضعیت شدآمدی (ترافیکی) در سطح معابر افزایش می یابد که برای جلوگیری از بروز مشکلات همکاری مردم و رانندگان الزامی است.

وی ادامه داد: طرح ویژه ای در سراسر استان کرمان با هدف رفع موانع شدآمدی، تسهیل در عبور و مرور و جلوگیری از بروز حادثه برای دانش آموزان در روبروی مدارس واقع در حاشیه خیابان های اصلی و تقاطع های پرتردد نزدیک مدارس اجرا می شود.

سرهنگ معین زاده با تاکید بر لزوم آموزش نحوه استفاده صحیح از سرویس مدارس توسط والدین به فرزندانشان تصریح کرد: والدین باید با مدیریت زمان فرزند خود را در ساعت مناسبی از خواب بیدار کرده و برای عزیمت به مدرسه آماده کنند.

وی گفت: با توجه به افزایش شدآمدی در سطح خیابان ها زمان رسیدن به مقصد طولانی تر شده لذا چنانچه زمان بندی دقیقی برای عزیمت به سمت مدرسه انجام شود خطاهای رانندگی ناشی از سرعت زیاد و حوادث احتمالی کاهش پیدا می کند.