بازگشت بیش از ۸۰ هزار زائر ایرانی به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مدینه منوره اعلام کرد: عملیات بازگشت زائران ایرانی از عربستان بامداد روز سه شنبه چهارم مهرماه پایان می رسد.

دراین اطلاعیه آمده است از ۴۰ هزار و ۲۸۹ زائر مدینه بعد که درقالب ۲۸۷ کاروان وارد مدینه منوره شده اند تا پایان امروز ۳۷ هزار و ۵۹۰ نفر از حجاج در قالب ۲۷۲ کاروان با ۱۴۲ پرواز به میهن اسلامی باز می گردند.

در این اطلاعیه تعداد حجاجی که امروز از طریق فرودگاه مدینه منوره به کشور منتقل می شوند ۲ هزار و ۵۶۳ نفر در قالب ۲۵ کاروان با ۹ پرواز ذکر شده است.

این اطلاعیه می افزاید : ۳هزار و ۲۳۹ زائر مدینه بعد نیز تا بامداد روزسه شنبه به کشورمان بازخواهند گشت.

شهر مکه مکرمه نیز از روز جمعه (۳۱ شهریور ماه) از زائران ایرانی خالی شد.

زائران مدینه بعد پس از اقامت پنج روزه در این شهر و زیارت بارگاه خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی (ص) و صدیقه طاهره (س) و جنةالبقیع به کشور باز می گردند.

گفتنی است امسال ۸۶ هزار و ۳۰۰ زایر ایرانی به سرزمین وحی سفر کردند.