به گزارش خبرگزاری مهر، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در گفتگو با خبرگزاری «نووستی» روسیه اعلام کرد که مسکو و ریاض همکاری نزدیکی در مقابله با تروریسم دارند و دیدگاهشان در خصوص بحران های منطقه یکسان است.

وزیر خارجه عربستان در آستانه سفر سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان به روسیه اعلام کرد که در زمینه مقابله با تروریسم و افراط گرایی همکاری بسیار نزدیکی با روسیه داریم و دیدگاهمان در خصوص تحولات، بحران ها و چالش های منطقه و جهان یکسان است.

در حالی که ریاض بارها تأکید کرده بود بشار اسد رئیس جمهور سوریه باید از طریق راهکار سیاسی یا نظامی از قدرت برکنار شود و حضور روسیه در سوریه به صورت آشکار برای حفظ اسد در قدرت بوده است، وزیر خارجه عربستان افزود دو کشور می خواهند بحران سوریه از طریق راهکار سیاسی و بر اساس بیانیه ژنو1 و قطعنامه 2254 شورای امنیت حل و فصل شود.

الجبیر تأکید کرد که مسکو و ریاض معتقدند باید پرونده بحران یمن نیز بر اساس قطعنامه 2216 شورای امنیت حل شود و گفت ما و روسیه از تشکیل دولت فلسطینی بر اساس مرزهای 1967 به پایتختی قدس شرقی استقبال می کنیم و نظر به موضع نزدیک به هم در بسیار از تحولات منطقه به این نتیجه می رسیم که برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران روسیه و عربستان مواضع مشابهی دارند.

وی با تأکید بر اینکه سفر پادشاه عربستان به روسیه تاریخی خواهد بود و افزود مسکو و ریاض از ثبات در بازار نفت و تقویت روابط دو کشور در همه زمینه ها استقبال می کنند.

وزیر خارجه عربستان در سخنرانی به نیابت از سران کشورش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم تأکید کرده بود تا زمانی که در جامعه جهانی توافق بر راهکار تشکیل دو دولت صورت گرفته ادامه نزاع اعراب و اسرائیل قابل توجیه نیست.

این اظهار نظر در خصوص عادی سازی روابط با اسرائیل و پایان دادن به دشمنی با این رژیم در حالی مطرح می شود که اخیرا بسیاری از گزارش ها حکایت از تلاش ریاض برای عادی سازی روابط خود با تل آویو داشته است.