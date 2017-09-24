جزییات عملیات دستگیری آدم ربایان نیم میلیون یورویی درپایتخت

به گزارش خبرنگار مهر ۲۴ مرداد ماه امسال یکی از وکلای دادگستری به کلانتری ۱۶۳ ولنجک مراجعه و عنوان کردکه موکلش که یک دکتر معروف عمران است ربوده شده است و ربایندگان در خواست مبلغ ۵۰۰ هزار یورو در ازای آزادی او را داشته اند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع آدم ربایی و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وکیل فرد ربوده شده پس از حضور در اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان عنوان داشت: "موکلم ساعت ۱۰ از محل سکونتش در منطقه ولنجک، با خودرو شخصی اش خارج شد، اما پس از آن مراجعتی به دفتر کار یا محل سکونش نداشت تا اینکه ساعت ۱۱ همان روز اطلاع پیدا کردیم که ایشان ربوده شده و ربایندگان برای آزادی وی درخواست مبلغ ۵۰۰ هزار یورو داشته اند.

با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآگاهان با بررسی مسیر تردد فرد ربوده شده، روز بعد موفق شدند خودرو وی را در منطقه زعفرانیه، کشف کنند. هنوز ساعاتی از کشف خودرو نگذشته بود که کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که فرد ربوده شده از سوی ربایندگانش رها شده، اما طی همین مدت زمان کوتاهی که در اختیار ربایندگان قرار داشته مورد آزار و اذیت شدید بدنی (شکنجه) قرار گرفته به گونه‌ای که در بیمارستان تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفته است.

دکتر پس از بهبودی نسبی، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: با خودرو شخصی در حال رفتن به محل کار خود بودم که ناگهان یک دستگاه خودرو ون سبز رنگ با سه سرنشین مرا متوقف کرد. سرنشینان خودروی ون با معرفی خود به عنوان مأمور یکی از وزارتخانه‌های دولتی، مدعی شدند که دستور بازداشت و انجام تحقیقات از مرا دارند؛ به این بهانه مرا سوار خودرو ون کرده و در حالی که چشمان مرا بسته بودند، به مکانی نامشخص منتقل کردند.

فرد ربوده شده در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: زمانی که به مکانی نامشخص منتقل شدم، متوجه شدم که این افراد مأمور نبوده و قصد اخاذی از مرا دارند؛ آن‌ها شکنجه‌های خودشان را آغاز کردند و مدعی شدند که اگر پول مورد نظرشان را دریافت نکنند، مرا خواهند کشت؛ این آزار و اذیت‌های شدید ادامه داشت تا اینکه فردای آنروز و در حالیکه به خاطر شدت شکنجه در وضعیت خوب جسمانی قرار نداشتم، مرا مجددا سوار خودرو کرده و از آن مکان نامشخص خارج کردند؛ اطمینان داشتم که آن‌ها قصد کشتنم را دارند، اما پس از طی مسیری کوتاه، مرا در محدوده خیابان گلبرگ از ماشین پیاده کرده و از محل دور شدند.

در شرایطی که در ظاهر امر هیچگونه نشانی مشخصی از ربایندگان در اختیار قرار نداشت، کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام اقدامات ویژه پلیسی و تخصصی موفق به شناسایی مخفیگاه ربایندگان در منطقه گلبرگ تهران شدند.

با شناسایی یک واحد آپارتمان در منطقه گلبرگ، کارآگاهان ضمن شناسایی مالک آپارتمان به نام علیرضا اطلاع پیدا کردند که وی علیرغم عدم نیاز به آپارتمان استیجاری، به اصرار یکی از دوستانش و به شرط پرداخت اجاره بها از سوی این شخص به نام علی اقدام به اجاره این آپارتمان کرده و این محل را پس از اجاره در اختیار وی قرار داده است.

با شناسایی محل سکونت علی، کارآگاهان به محل سکونت وی در مهرشهر کرج اعزام شده و در تحقیقات پلیسی اطلاع پیدا کردند که از این محل متواری شده است.

سرانجام با انجام اقدامات پلیسی، آخرین مخفیگاه او در منطقه مهرشهر کرج شناسایی، کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی در ساعت ۱۰ روز گذشته اقدام به دستگیری وی کردند.

علی در همان تحقیقات اولیه صراحتا به مشارکت در آدم ربایی اعتراف و دو همدست خود بنام‌های "مرتضی" و "حسن" را معرفی کرد؛ با شناسایی مخفیگاه این دو نفر، آن‌ها نیز در دو عملیات جداگانه در مناطق سلطان آباد و فلاح دستگیر و به همراه علی به اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت::تحقیقات از متهمان در مراحل اولیه و ابتدایی قرار داشته؛ قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده صادر و متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده شدند.