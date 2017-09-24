به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید دامغانی پیش از ظهر یک شنبه در همایش آمران به معروف و نهی از منکر ادارات و ارگان های شاهرود به میزبانی تالار بهمن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان با بیان اینکه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر به دنبال برانگیخته کردن مردم و بی تفاوت نبودن دستگاه های فرهنگی است، ابراز داشت: بیش از ۵۰۰ نفر زن و مرد در شهرستان شناسایی، گروه بندی و در قالب آموزش امر به معروف در حوزه های فقهی و قانونی سامان دهی شدند که این افراد در ۸۰ گروه تذکر لسانی و بازه های زمانی مختلف سطح شهر فعالیت می کنند.

وی افزود: مانور تذکر لسانی با حضور بالغ بر ۳۰۰نفر از افراد آموزش دیده ساماندهی و به صورت نمادین در یک روز و چند مسیر حوزه شهرستان با شیوه جدید مانند اهدای گل و تکریم افرادی که به آنها تذکر داده می شد و تکریم افرادی که موارد را رعایت می کردند، انجام شد.

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود بابیان اینکه انتظارات با وجود ظرفیت های بی شمار فرهنگی مانند حوزه های علمیه، علمای بزرگ و هیئت های مذهبی، مردم متدین در سطح شهرستان برآورده نمی شود، ابراز داشت: به دلیل حاکم شدن بی تفاوتی در برخی اقشار، احساس مسئولیت بر پایه تفکر اسلام ناب نسبت به اطرفیان در جامعه کمرنگ شده است.

دامغانی در ادامه تصریح کرد: رزمایش و راهپیمایی حجاب و عفاف با شرکت سه هزار نفر زن و مرد تابستان سال جاری در شاهرود برگزار شد و همچنین در مجموعه اصناف گروه هایی سامان دهی و افرادی در ادارات حوزه های مختلف ایفای نقش می کنند.

وی افزود: یکی از ویژگی های اصلی دوران دفاع مقدس که امروز به گنجینه تمام عیار تبدیل شد و کشورهای منطقه از این ظرفیت و فرهنگ استفاده می کنند به خاطر این بود که مبانی تفکر اسلام ناب در دوران دفاع مقدس از حوزه نظر به عمل ارتقا داده شد و این امر در زندگی فردی و اجتماعی عینیت پیدا کرد.

۱۷هزار رزمنده شاهرودی در پوشش 10 گردان به عملیات های مختلف هشت سال دفاع مقدس اعزام و بیش از ۴۰جانباز بالای ۷۰ درصد و یک هزار و ۴۰۰ شهید تقدیم انقلاب و اسلام کردند.