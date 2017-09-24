مسابقه شطرنج سریع هفتگی در همدان برگزار شد

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقه شطرنج سریع هفتگی در همدان اظهار داشت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان با شرکت ۴۷ نفر در ۷ دور در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.
وی افزود: در پایان این دور مسابقات امیرعلی دلاوری با پیروزی در همه دیدارها و کسب ۷ امتیاز، به مقام قهرمانی رسید.
رئیس هیئت شطرنج استانهمدان با اشاره به سایر نتایج گفت: سینا کوروند با ۶ امتیاز دوم شد و شایان رحمتیان، محمدرضا ولدی و فرین فرخ سرشت همگی با ۵ امتیاز، سوم تا پنجم شدند.
بابایی عنوان کرد: همچنین مهرداد جمالی عنوان بهترین بازیکن پیشکسوت را کسب کرد و نعیم و نشمیل کلوندی به ترتیب بهعنوان بهترین بازیکنان رده سنی و بهترین بازیکنان بانوان انتخاب شدند.
وی با اشاره به تأثیر مستقیم برگزاری اینگونه مسابقات در رشد شطرنج بیان کرد: هدف تبدیلشدن به قطب شطرنج غرب کشور است و با داشتن استعدادهای درخشان در این رشته، رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست.
رئیس هیئت شطرنج استانهمدان عنوان کرد: بانوان و آقایان شطرنجباز استانهمدان نسبت به سالهای گذشته رشد بسیار چشمگیری داشتهاند که این نشان از توانمندی استانهمدان در این بخش دارد.
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