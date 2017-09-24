موتور پمپ های شهربابک به مدت ۴۵ روز خاموش می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، محمدعلی فتوحیان گفت: جلسه خاموشی موتور پمپ های کشاورزی شهرستان شهربابک در راستای صرفه جویی در برداشت آب از سفره های آب زیر زمینی با حضور بخشدار مرکزی شهربابک، مدیر امور منابع آب شهرستان و جمعی از نمایندگان موتور ها در محل مدیریت جهاد کشاورزی برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد موتور پمپ های کشاورزی از تاریخ ۱۵ تا ۳۰ آبان خاموش شوند، افزود: ۱۵ روز پایانی این مدت برای برخی از موتور پمپ ها بنا به شرایط جوی و دیگر عوامل موثر در کشت برخی محصولات متغیر است.

مدیر جهاد کشاورزی شهربابک گفت: یک ماه اول این مدت تمامی موتور پمپ های کشاورزی شهرستان خاموش خواهند شد.