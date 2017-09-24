به گزارش خبرنگارمهر، حسین کبیر عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: امسال پانزدهمین اجلاس پیرغلامان حسینی و خادمان حسینی در اصفهان برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس جدول ارسالی بسیج رسانه ۲۰ نفر از هئیت مذهبی، هئیت رزمندگان، بسیج مداحان، بنیاد دعبل خزاعی و کانون مداحان و شعرای آئینی استان به اجلاس پیرغلامان حسینی معرفی شدند، افزود: در این دوره از اجلاس حاج حجت الله شاطری پدر شهید منصور شاطری از شهرستان علی آباد کتول به عنوان پیرغلام ملی از استان گلستان شناخته شدند.

وی با بیان اینکه مداحان و شعرای آئینی باید اطلاعات خود را در سامانه طوبی ثبت و درج کنند، اظهار کرد: تا کنون ۲۰۰ نفر مداح گلستانی در سامانه طوبی ثبت ‎نام کردند.

نهضت حسینی توسط مداحان انتقال داده شود

مسئول کانون مداحان و شعرای آیینی گلستان اظهار کرد: نهضت حسینی باید امروز توسط مداحان با اشعار روز و استفاده از منابع معتبر، مستند، مستدل به جامعه منتقل شود.

وی ساماندهی مراسم ختم خوانی را یکی از برنامه های آینده اعلام کرد و گفت: در این خصوص کمیسیون متشکل از نهادهای مرتبط با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل و در قالب یک آیین نامه اجرایی تهیه و تدوین شود.

کبیر یکی دیگر از فعالیت های برجسته کانون مداحان معرفی مداحان و حضور آنان در خارج از کشور اعلام کرد و افزود: تا کنون این کانون توانسته مداح به کیش، مالزی و محرم امسال به فلیپین اعزام کند و این نشان از خلاقیت ها، استعدادها، قابلیت های مداحان و شاعران اهل بیت (ع) است.