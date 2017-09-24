رضا تعیشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش پینگپنگ باز همدانی در مسابقات نونهالان کشور اظهار داشت: مسابقات قهرمانی کشور نونهالان پسر به میزبانی سقز برگزار شد.
وی افزود: تیم همدان متشکل از پارسا معصومی، آرمین ظفری، ایلیا عباسی، امیرحسین احدی پور و نیما وجدانی با هدایت مربی فرشاد مجیدی در این مسابقات حضور داشت که در دسته برتر بین ۱۶ تیم هفتم شد.
دبیر هیئت پینگپنگ استانهمدان با اشاره به نتایج انفرادی گفت: در بخش انفرادی پارسا معصومی چهره درخشان تیم همدان در این رقابتها به مقام سوم این رقابتها دست یافت.
تعیشی خاطرنشان کرد: توجه به امر استعدادیابی موجب شده تا هیئت پینگپنگ استانهمدان در مسابقات و لیگهای کشوری حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد.
وی بابیان اینکه بیش از یک هزار و ۸۰۰ پینگپنگ باز سازمانیافته دارای بیمه ورزشی در هیئت پینگپنگ استانهمدان فعالیت میکنند، گفت: ۷ خانه پینگپنگ در استانهمدان فعال بوده و ازلحاظ امکانات زیرساختی این ورزش، استانهمدان در شرایط خوبی قرار دارد.
