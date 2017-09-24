۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۳

پایان مأموریت «حشد شعبی» در مرحله اول عملیات آزادسازی الحویجه

حشد شعبی اعلام کرد که مأموریت این گروه در مرحله اول عملیات آزادسازی شهر الحویجه واقع در جنوب غرب کرکوک، به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حشد شعبی از پایان مأموریت خود در مرحله اول عملیات بزرگ آزادسازی شهر الحویجه خبر می دهد.

بر اساس این گزارش، طبق اعلام حشد شعبی اکنون نیروهای این گروه، خود را برای نقش آفرینی در مراحل آینده عملیات الحویجه آماده می کنند. 

گفتنی است، فاز اول و دوم عملیات آزادسازی شهر الحویجه در استان کرکوک درحالی به پایان رسید که نیروهای مشترک عراقی موفق شدند مساحتی بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر مربع از الحویجه را آزاد کنند.

طبق اعلام عبدالامیر رشید یارالله فرماندهی عملیات آزادسازی الحویجه، تاکنون بیش از ۴۰ روستا و منطقه استراتژیک طی مراحل اول و دوم عملیات الحویجه آزاد شده اند.

