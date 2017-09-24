۹۵۰ مُبلغ در ایام محرم به نقاط مختلف گلستان اعزام شدند

حجت الاسلام علی اکبر سایری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام ماه محرم ۹۵۰ مبلغ نقاط مختلف استان اعزام شدند.

وی افزود: از این تعداد مبلغ ۲۰۰ نفر اعزامی از قم و ۷۵۰ نفر بومی هستند که مساجد، تکایا، حسینه های شهر و روستاهای گلستان مشغول به فعالیت خواهند شد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان نقش مبلغان را در اقامه عزای امام حسین(ع) مهم خواند و گفت: با توجه به اهمیت نقش مبلغان در سطح جامعه گردهمایی توجیهی برای آنان در سطح استان برگزار شد.

وی افزود: با همکاری های که از سوی صدا و سیمای استان صورت گرفته است در بیش از ۲۰ نقطه استان مراسم های مذهبی به صورت پخش زنده برگزار می شود.

سایری با بیان اینکه دو هزار و ۲۷۰ هیئت و تشکل مذهبی در استان فعال هستند، تصریح کرد: تمامی این هیئت ها و تشکل های مذهبی در ایام ماه محرم به عزاداری ابا عبدالله الحسین(ع) خواهند پرداخت.

وی اظهار کرد: امسال برای اینکه بتوانیم مراسم های عزاداری را بدون خرافه و پیرایه برگزار کنیم برنامه های مختلفی را در دستور کار خود قرار داده ایم.