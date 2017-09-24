بالگردهای ناجا، ترافیک مهرماه را کنترل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود قاسمیان گفت: در روزهای آتی این وضعیت بهتر شده و مسیرهای پر ترافیک شناسایی و ترددها روان تر می شوند. ضمن این که تا ١۵ مهرماه، نیروهای پلیس در تمام معابر مستقرند و پوشش دهی ١٠٠ درصدی دارند و بعد از آن هم همچنان نسبت به روانسازی ترافیک نظارت خواهند داشت.

وی در پاسخ به این سوال که این روزها، پیک ترافیک چه ساعت هایی است تا شهروندان در آن ساعت کمتر تردد کنند، گفت:در کلانشهرها خصوصا در تهران بزرگ، بالغ بر یک میلیون و ١٠٠هزار دانش آموز در چرخه ترافیک قرار گرفته اند که طبعا باعث افزایش سفرها می شوند.

رئیس پلیس ترافیک شهری توضیح داد:این وضعیت از ابتدای صبح یعنی ساعت ٦:٣٠ تا ١٠ صبح ادامه خواهد داشت که تمهیداتی برای کاهش ترافیک این زمان در نظر گرفته شده است. مثل ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در سطح معابر شهری که در کاهش ترافیک اثرگذار است.

او ادامه داد:همچنین از ساعت ١٢ تا ٢:٣٠ ظهر که ساعت تعطیلی مدارس است، پیک ترافیک این ایام خواهد بود.

سرهنگ قاسمیان با اشاره به این که در حال حاضر،١٠ میلیون دانش آموز در چرخه ترافیک کشور قرار گرفته اند که می توانند میلیون ها سفر ایجاد کنند که باعث افزایش سفر و ترافیک سنگین مخصوصا جنب مدارس می شود، گفت:با دوربین های ثبت تخلفات و تجهیز خودروهای پلیس که در سطح معابر مستقر شده اند، به کنترل این وضعیت می پردازیم و نسبت به روانسازی ترافیک اقدام می کنیم.

وی افزود: همچنین به وسیله بالگردهایی که در آسمان کل کشور و به خصوص کلانشهرها وجود دارند نسبت به کنترل وضعیت و هدایت مسیرها اقدام می کنیم.

سرهنگ قاسمیان با بیان این که والدین هم باید هم سو با پلیس، آموزش های لازم را به فرزندان دانش آموز خود که با وسایل مختلف به مدرسه می روند، بدهند، گفت: والدین به دانش آموزان توصیه کنند که حتی المقدور از پیاده رو تردد کنند و در صورت نیاز برای عبور از عرض خیابان از نقاط خط کشی شده یا پل های روگذر و زیرگذر استفاده کنند و اگر هیچ کدام وجود نداشت با استفاده از توصیه های پلیس راهور عبور کنند.