روح انقلاب را با یاد شهدا زنده نگاه داریم/لزوم مدیریت صحیح جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز یکشنبه در همایش تجلیل از طلاب و روحانیون رزمنده که در سالن جلسات مجتمع رفاهی بعثت کرمانشاه برگزار شد، قیام امام حسین(ع) را منحصر به فرد بیان کرد و اظهار داشت: اگر ما در ۸ سال دفاع مقدس الگویی همچون قیام عاشورا را نداشتیم معلوم نبود باید چکار کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: بخاطر الگویی همچون امام حسین(ع) بود که قادر بودیم در یک روز بیش از ۱۰۰ شهید را تشییع کنیم و مشکلات بر ما آسان شود.

وی خاطر نشان کرد: با همین الگو تا امروز حرکت کردیم و موفق شدیم طی ساعات گذشته موشک خرمشهر را که ۲ هزار کیلومتر برد دارد را آزمایش کنیم و صدای ترس و وحشت رئیس جمهور آمریکا را باز بلند کنیم.

آیت الله علما تصریح کرد: جنگهایی که برای به دست آوردن تمدن، خاک، سوسیالیست و ... است ماندگار نیستند اما کسی که برای خدا حرکت کند و همه افراد خانواده خود را در این راه تقدیم کند منحصر بفرد است و قیامش ماندگار در طول تاریخ خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه افزود: امام(ره) به قیام عاشورا اقتدا کرد و با اینکه افرادی کمی اطرافش بودند توانست به پیروزی دست یابد.

وی پیروزی انقلاب را بخاطر درک جوهر اسلام توسط امام (ره) بیان کرد و گفت: از این رو رهبر انقلاب و امام مسلمین از خبرگان رهبری درخواست کرد که نقاط قدرت و ضعف انقلاب را بررسی کنند و با این کار انقلاب را زنده نگه دارند.

آیت الله علما ابراز داشت: اگر انقلابی فکر کنیم و فضای انقلاب را با طراوت و با نشاط نگه داریم آنوقت حرف برای گفتن داریم و می توانیم تا ابد این انقلاب را زنده نگهداریم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری را پرداختن به مقوله امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد و افزود: قوام دین و شریعت به زنده نگه داشتن این فریضه مهم است.

آیت الله علما یادآور شد: در ۸ سال دفاع مقدس امام(ره) امر به معروف و نهی از منکر را به طور عملی تفسیر کرد و به ما آموخت.

امام جمعه کرمانشاه بیان کرد: حرکت و قیام امام حسین(ع) همانند قرآن زنده است و اسلام همواره حرف ها برای گفتن دارد.

وی با بیان اینکه شهدا رفتند تا اسلام زنده بماند، گفت: همانطور که رهبر انقلاب همواره توصیه می کنند باید ما روح انقلاب را زنده نگه داریم و یکی از راههای آن زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداست.

آیت الله علما در ادامه مخاطبین را توصیه به حفظ کرامت دفاع مقدس کرد و بیان داشت: همه ایستادگی های و مقاومت ها در دفاع مقدس برگرفته از عاشوراست و باید از کرامت دفاع مقدس و امر به معروف و نهی از منکر مراقبت کنیم.

وی گفت: در بین جوانان امثال حججی ها کم نداریم باید با مدیریت صحیح به آنها رسیدگی کنیم تا از نظام و انقلاب همواره دفاع کنند.