کشف ۱۱۶ کیلوگرم تریاک در استان/ برخورد قاطع باقاچاقچیان مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی انصاری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی دو عملیات جداگانه توسط مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و ماموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ در شهرستان بویراحمد، مقدار ۱۱۶ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

انصاری خاطرنشان کرد: در این راستا دو نفر دستگیر و دو خودروی سواری به پارکینگ انتقال داده شد.

وی افزود: با تشکیل پرونده، هر دو متهم به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی استان گفت: یکی از ماموریت های مهم پلیس، مبارزه با هرگونه حمل، نگه داری، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر به عنوان بلای خانمان سوز در جامعه است.

انصاری تصریح کرد: برخورد نیروی انتظامی در این راستا محکم، قاطع و مستمر خواهد بود.