هیئت های مذهبی ضوابط بهداشتی را در تهیه و طبخ نذورات رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن کربلاییان ظهر یکشنبه در جلسه هم اندیشی برنامه های محرم و دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم عزاداری سالار شهیدان در ایام محرم و صفر مدیریت کنترلی و پیشگیری به ویژه کنترل عوامل محیطی در راستای حفظ و ارتقای سلامت عزاداران با برنامه ریزی منسجم باید انجام شود.

وی با بیان اینکه امنیت سلامت مردم در گرو مباحث بهداشتی است، افزود: عدم رعایت موازین بهداشتی در توزیع نذورات می تواند احتمال بروز بیماری را فراهم کند.

مسئول بهداشت محیط شهرستان بیرجند با تاکید بر اینکه مسئولین هیئت ها هیچ نوع ماده غذایی و اولیه را از افراد ناشناس که تهعدی در قبال آن ماده غذایی ندارند قبول نکنند، گفت: حربه جدید گروه های تکفیری و دشمن استفاده از مواد غذایی بی کیفیت و نامناسب است.

لزوم استفاده از لیوان های کاغذی و گیاهی در ایستگاه های صلواتی

وی با اشاره به اینکه باید به مسائل و تذکرات مطرح شده از سوی بهداشت ایمان بیاوریم و درصدد رفع مشکلات برآییم، عنوان کرد: پخت و پزها باید در مکانی که دارای حداقل شرایط بهداشتی است، صورت گیرد.

کربلاییان با بیان اینکه افراد مرتبط با آشپزخانه های هیئت نیز بایستی نسبت به دریافت کارت گواهی تندرستی اقدام کنند، اظهار داشت: تمامی ایستگاه های صلواتی باید از لیوان های کاغذی یا گیاهی استفاده کنند چراکه مصرف مایعات داغ در لیوان های پلاستیکی به طور قطع سرطان زا است.

وی ادامه داد: براساس دستورالعمل مدیریت بهداشت محیط مواد خام مصرفی باید سالم و بهداشتی باشد و از مواد غذایی و فرآورده های خام دامی با کشتار مجاز و بسته بندی مورد تایید وزارت و یا سازمان دامپزشکی متبوع استفاده شود.

مسئول بهداشت محیط شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه بهترین حالت در هیئت ها ایجاد پل ارتباطی بین مسئولین هیئت ها با بهداشت است، گفت: هیئت ها یک فرد مستعد و تحصیل کرده را به عنوان سفیر سلامت مساجد به بهداشت معرفی کنند تا در کلاس های آموزشی شرکت و پل ارتباطی بین هیئت ها و بهداشت باشند.