به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق حمایت از صنایع الکترونیک صحا، امین مشایخی مدیرعامل شرکت تولید کننده سامانه صدور بیمهنامه تحت وب گفت: در سامانه صدور بیمهنامه تحت وب به نام اول بیمه، اطلاعات بیمهنامههای ثالث و بدنه خودرو از شرکتهای بیمهای مختلف جمعآوری شده و در زمان درخواست مشتری بهمنظور مقایسه نشان داده میشود.
وی ادامه داد: از مزایای این محصول این است که این قابلیت در اختیار خریداران قرار داده میشود که بتوانند نرخ درخواست مورد نیاز خود را در شرکتهای مختلف بررسی، مقایسه و حتی با تغییر و یا انتخاب پوششهای مختلف با اطلاعات بیشتر و دقیقتری خرید آگاهانه مورد نیاز خود را انجام دهند. در واقع خرید خود را بهصورت آنلاین انجام داده و بهصورت آنلاین نیز پرداخت میکنند.
مشایخی تصریح کرد: مواردی که از طریق این سامانه سفارش داده میشوند در اولین فرصت صادر شده و بهصورت رایگان و با گرفتن بیمهنامه سال قبل خودرو تحویل مشتری میشود. ضمن اینکه سفارشاتی که با موارد اعلام شده در سامانه مغایرت داشته باشند قابل تحویل نخواهند بود. همچنین، این سامانه تاریخ سررسید بیمهنامههای مشتری را در چند مرحله یادآوری میکند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این سامانه این امکان به مشتریان داده میشود تا بتوانند بیمهنامه خودرو خود را از طریق اینترنت با قابلیتهای مورد نیاز خود خریداری کنند. ضمن اینکه از دیگر مزیتهای این سامانه این است که به شرط تکمیل بودن اطلاعات مشتری، بیمهنامه همان روز تحویل مشتری خواهد شد.
وی با بیان اینکه اکنون در حال اعمال یکسری تغییرات در سامانه نیز هستیم، گفت: به این معنا که به جای همکاری با شرکتهای بیمهای مختلف، قرار است با یک شرکت مادر که در همه استانها نمایندگی دارد، همکاری کنیم که صدور بیمه مشتریان سامانه از طریق این شرکت انجام شود و اینگونه ما با یک شرکت بیمهای طرف حساب هستیم که این یک مزیت محسوب میشود.
مشایخی ادامه داد: نسخه اول سامانه اول بیمه راهاندازی و در حال بهرهبرداری است. شرکت تا کنون حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ بیمهنامه ثالث صادر کرده است.
وی در ادامه در رابطه با تسهیلات صحا تصریح کرد: فرآیند اعطای تسهیلات کمی طولانی است البته اگر شرکتها بتوانند مدارک و درخواست خود را بهدرستی طی زمان مورد نظر آماده کنند، به نظر میرسد مشکل خاصی در دریافت تسهیلات وجود نداشته باشد.
مشایخی افزود: با مبلغ وامی که صندوق در اختیارمان گذاشت توانستیم با خرید تجهیزات مورد نیاز شروع به برنامهنویسی و راهاندازی سامانه کرده و فعالیت خود را آغاز کنیم. سپس در زمانی کمتر از دو ماه توانستیم نسخه اولیه طرح خود را از نظر فنی اجرایی کرده و تا حدودی به اهدافی که در زمینه بازار داشتیم نیز دست پیدا کردیم. از این رو میتوان گفت تسهیلات صحا کمک خوبی بود و بخش عمدهای از مشکلات مالی شرکت در زمینه این پروژه را مرتفع کرد.
