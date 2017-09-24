نهادهای فرهنگی در ابیک امر به معروف را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام سیدابوتراب موسوی روز یکشنبه در مراسم معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آبیک که در سالن شهید آوینی فرهنگ سرای باران برگزار شد اظهارداشت: مسئولان دولتی باید امر به معروف و نهی از منکر را جدی بگیرند و آن را در دستور کار خود قرار دهند تا آسیب های اجتماعی کاهش یابد.

وی افزود: دست اندرکاران حوزه فرهنگی باید در ترویج امور فرهنگی و دینی دقت کنند و با تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری در این مسیر گام بردارند.

امام جمعه آبیک با اشاره به دیدار مجلس خبرگان با رهبر معظم انقلاب اظهارداشت: رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان سخیف، زشت، ابلهانه، آشفته و سراسر غیرواقعیِ رئیس‌جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کردند این سخنان ناشی از قدرت نبود، بلکه ناشی از عصبانیت، درماندگی و سبک‌مغزی است زیرا آمریکایی‌ها از اینکه نقشه‌های چندین‌ساله‌ آن‌ها در منطقه‌ی غرب آسیا، با حضور مؤثر جمهوری اسلامی ایران، نقش بر آب شده است، به‌شدت ناراحت و عصبانی هستند و اینگونه عکس العمل نشان می دهند.

وی بیان کرد: به گفته رهبری ما نمی‌خواهیم به دور خود دیوار بکشیم اما باید مراقب اشرار و دزدان باشیم که در این خانه راه پیدا نکنند.

موسوی با اشاره به فرمایش رهبری مبنی بر این که «پای قدرتمند خود را با عصای بیگانکان عوض نکنید» تصریح کرد: در مذاکره کاری شده که دستمان بسته شده و هرکاری آنها می‌کنند نقض برجام نیست.

امام جمعه آبیک تأکید کرد: باید جواب دشمن را با قاطعیت داد تا آنها جسور نشوند.

موسوی بیان کرد: در برابر کارهای خوب و بد مسئولان بی‌تفاوت نباشید و در مقابل آن واکنش نشان دهید و اگر در تریبون نماز جمعه به مسئولی انتقاد شد آن را طرفداری از یک جناح ندانید.

امام جمعه آبیک تصریح کرد: آیا واقعا دولت یازدهم هیچ اشکالی نداشت پس چرا نمی‌گویید، بیان انتقاد همان امر به معروف و نهی از منکر است که نباید فراموش شود.

وی افزود: چرا در مقابل تبلیغات غربی که در شهر صورت می‌گیرد کسی واکنش نشان نمی دهد و چرا به برخی افراد بی بند و بار اجازه جولان داده می شود و این تبلیغات با عاشورا و امام حسین همخوانی ندارد.

موسوی یادآورشد: ما فتنه را خط قرمز می‌دانیم و همه مسئولان که پیرو رهبری هستند باید خطوط قرمز را رعایت کنند و امروز همه وظیفه داریم پشت سر رهبری حرکت کنیم.

وی گفت: اداره ارشاد آبیک نیازمند امکانات است و مسئولان باید برای تامین نیازهای این نهاد فرهنگی همت کنند تا کارهای خوبی در این شهرستان در حوزه ارشاد صورت گیرد و مئولش تنها نماند.

امام جمعه آبیک از خدمات رئیس سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آبیک تشکر کرد.

در پایان این مراسم ضمن تشکر از اسماعیل اوسطی رئیس سابق، عبدالله زرگر به عنوان رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آبیک معرفی شد.