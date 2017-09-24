۱۰ هزار بسته فرهنگی در میان زائران اربعینی حسینی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی روز یکشنبه در ستاد ساماندهی اربعین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: باید از همه ظرفیت های موجود همه دستگاههای فرهنگی برای برگزاری باشکوه راهپیمایی اربعین حسینی استفاده کنیم تا این ایین مذهبی چون گذشته شایسته مسلمانان برگزار شود.

وی بیان کرد:استان قزوین ظرفیتهای خوب فرهنگی دارد که از آن غفلت نکرده ایم وتاکنون ۴ جلسه با روحانیون، سه جلسه با فعالان فرهنگی، ۵ جلسه با هیئت های مذهبی و سه جلسه با مداحان برگزار کرده ایم و توصیه های لازم به افراد داده شده است.

نعمت اللهی تصریح کرد: نشست های آموزشی با فعالان فرهنگی و دست اندرکاران برنامه های محرم برگزار شده و با مبلغان دینی هم موضوع جلوگیری از خرافات در دسته های عزاداری و نوحه خوانی و سخنرانی ها مطرح شده است.

مسئول کمیته فرهنگی وآموزش ستاد اربعین در استان قزوین یادآورشد: در سال گذشته ۲۰۰ روحانی برای مراسم اربعین حسینی اعزام شدند و امسال نیز همین تعداد برای تبیین فلسفه عاشورا به این مراسم اعزام می شوند.

وی بیان کرد: با راه اندازی سامانه تلگرامی نسبت به اطلاع رسانی اقدام لازم صورت گرفته وباتهیه بسته های فرهنگی برای ۱۰ هزار زائر حسینی نسبت به فرهنگ سازی اقدام شده است.