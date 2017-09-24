انتخاب نمایندگان شورای شهر در کمیسیون تبصره۲۰ماده ۵۵قانون شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران انتخابات ۳ نفر نماینده شورا جهت عضویت در شعبه اول کمیسیون موضوع تبصره ذیل بیستم ماده پنجاه و پنجم قانون شهرداری ها برگزار شد.

در این انتخابات آقایان مجید فراهانی، حجت نظری و خانم زهرا صدراعظم نوری کاندید شدند که آقایان فراهانی با ۱۸ رأی و نظری با ۱۹رأی و خانم صدراعظم نوری با ۱۸ رأی به عضویت در شعب اول کمیسیون مربوطه منتخب شدند.

همچنین آقایان حسن خلیل‌آبادی با ۱۹ رأی و سید آرش حسینی میلانی با ۱۸ رأی و خانم ناهید خداکرمی با ۱۶ رأی از ۲۰ عضو حاضر در جلسه به عنوان ۳ نفر نماینده شورای پنجم جهت عضویت در شعبه دوم کمیسیون موضوع تبصره ذیل بیستم ماده پنجاه و پنجم قانون شهرداری ها منتخب شدند.

در ادامه هشتمین جلسه شورای شهر تهران، انتخابات یک نفر نماینده شورا جهت عضویت در ستاد موضوع تبصره یکم ذیل ماده واحده مصوبه «مناسب‌سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولان جسمی و حرکتی برگزار شد که در این زمینه زهرا نژادبهرام با اخذ ۱۵ رای از نوزده عضو حاضر در جلسه منتخب شد.

همچنین محمد علیخانی نیز با ۱۸ رأی به عنوان نماینده شورا جهت عضویت در هیئت انضباطی رسیدگی به تخلفات تاکسیرانان و تاکسی داران معرفی شد.