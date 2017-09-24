الیاسی و گلیج فینالیست شدند/ حاج آقا نیا و عموزاد در رده بندی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا، از صبح امروز (یکشنبه) و با برگزاری مسابقات چهار وزن نخست در شهر عشق آباد پایتخت کشور ترکمنستان در حال برگزاری است.



نتایج کشتی گیران کشورمان تاکنون به شرح زیر است:



در وزن ۵۷ کیلوگرم نادر حاج آقا نیا پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۲ عبداله حمیداله از افغانستان را شکست داد. وی در دور بعد مقابل اولوبک ژولدوشبیکوف از قرقیزستان با نتیجه ۱۸ بر ۱۴ شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله در مصاف با گابیت تولیپبای از قزاقستان با نتیجه ۴ بر صفر (ضربه فنی) شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. حاج آقا نیا عصر امروز برای کسب مدال برنز به مصاف مرتموهامت آتایف از ترکمنستان می رود.





در وزن ۶۵ کیلوگرم فرزاد عموزاد خلیلی در دور نخست مقابل کاتای یرلانبک از چین با نتیجه ۸ بر ۶ به پیروزی رسید وی در دور بعد مقابل باجرانگ از کشور هند با نتیجه ۱۳ بر ۸ شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال وی به گروه بازنده ها رفت. عموزاد در این گروه با شکست ۱۰ بر صفر جارویس تارکونگ از پالائو راهی دیدار رده بندی شد. حریف وی در این دیدار عبدالقاسم فازیف از تاجیکستان است.



در وزن ۷۴ کیلوگرم حسین الیاسی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر یلاس رنگول از پالائو را شکست داد. وی در دور بعد مقابل منگ هی جیگان از کشور چین را با نتیجه ۹ بر ۴ به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. الیاسی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر ژیگر ذاکیروف از قزاقستان را شکست داد و راهی دیدار فینال شد. حریف الیاسی در دیدار فینال بکزاد عبدالرحمن اف دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا از ازبکستان است.



در وزن ۹۷ کیلوگرم مجتبی گلیج در دور نخست با نتیجه ۸ بر یک چائوکیانگ یانگ از چین را از پیش رو برداشت، وی در دور دوم با نتیجه ۴ بر یک نوراحمد احمدی از افغانستان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. گلیج در این مرحله با نتیجه ۱۴ بر ۳ از سد یوسوپ ملیجایف از ترکمنستان گذشت و راهی دیدار فینال شد. وی عصر امروز در دیدار فینال به مصاف رستم اسکندری دارنده مدال برنز آسیا، از تاجیکستان می رود.