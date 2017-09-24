تصادف کریم بنزما در اطراف شهر مادرید

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم بنزما، مهاجم فرانسوی تیم فوتبال رئال مادرید، روز جمعه در مکانی در نزدیکی پایتخت اسپانیا، فرودگاه آدولفو سوارس مادرید – باراخاس، تصادف کرد. ماشین او که یک آئودی RS۶ بود با یک خودروی نیسان برخورد کرد و این تصادف قبل از ساعت ۱۹ به وقت محلی اتفاق افتاد.

پلیس ترافیکی اسپانیا برای بررسی برخورد در صحنه حاضر شد و تائید کرد که هیچ کس در این تصادف هیچ آسیبی ندیده و حتی خودروها هم کمترین آسیب فیزیکی ممکن را دیده‌اند. همچنین در گزارش پلیس آمده که تست الکل راننده هر دو خودرو هم منفی بوده است.

بنزما اما از زمان پیوستن به مادرید مشکلات رانندگی زیادی داشته است. در سال ۲۰۰۹ او با حصارهای کنار خیابان برخورد کرد، تنها چند روز بعد او وقتی در تعطیلات بود یک لامبورگینی برای این که به پورشه‌ای که بنزما سوار است نزند با خودروهای دیگر تصادف کرد. اما در این تصادف او خیلی هم بی‌تقصیر نبود و به خاطر سرعت بالا جریمه شد. او در حال راندن ماشین با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت بوده است.