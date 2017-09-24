دانشگاهها براساس سطح بندی تنبیه و تشویق می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر ظهر امروز در نشست خبری در خصوص برنامه های آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها با اشاره به سطح بندی دانشگاه های دولتی گفت: سطح بندی آزمایشی دانشگاه های دولتی انجام شده، سطح بندی نهایی آن نیز در دست بررسی است و طی یکی، دو هفته آینده نتیجه نهایی سطح بندی مراکز دانشگاهی دولتی اعلام می شود و متناسب با سطح هر دانشگاه میزان امتیازات متفاوتی برای دانشگاه ها تعریف خواهد شد و در این رابطه محدودیت و ممنوعیت هایی تعریف می شود.

وی افزود: موسساتی که سطح پایین باشند باید نسبت به ارتقا سطح خود قبل از هر گونه توسعه اقدام کنند و دانشگاه های سطح بالا نیز حمایت های تشویقی خواهند شد.

معاون وزارت علوم ادامه داد: در برنامه ششم توسعه توجه خاصی به علوم پایه شده است و ردیف اعتباری برای ارتقا سطح علوم پایه در نظر گرفته شده و با همکاری فرهنگستان علوم طرحی را تدوین کرده ایم که حوزه های علوم پایه از شاخص های تشویقی برخوردار شوند.

حمایت های وزارت علوم از دانشجویان دکتری

شریعتی نیاسر به بحث حمایت به دانشجویان دکتری اشاره کرد و گفت: این دانشجویان از چند زاویه نیاز به حمایت دارند که می توان به حمایت حقوقی، تجهیزاتی و رفاهی اشاره کرد.

معاون آموزشی وزیر علوم ادامه داد: حمایت حقوقی از این جهت است که این دانشجویان بتوانند با حمایت خاص زمینه اشتغال شان فراهم شود. از زاویه حمایت تجهیزاتی نیز امکانات و اعتبارات خوبی پیش بینی شده است. این دانشجویان باید بتوانند از پتانسیل تجهیزات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استفاده کنند. بر همین اساس طرحی را با مراکز پژوهشی آغاز کرده ایم که بر اساس آن پذیرش دانشجو در این مراکز قطع شده و مراکز دانشگاهی با حمایت تجهیزاتی مراکز پژوهشی دانشجو پذیرش کنند.

وی با اشاره به حمایت رفاهی از دانشجویان دکتری گفت: در این بخش وام ویژه دکتری به این دانشجویان اختصاص دادیم. در گذشته این دانشجویان از وام پژوهانه استفاده می کردند و ۵ میلیون تومان نیز وام به آنها تعلق می گرفت البته این وام به تمام دانشجویان ارائه نمی شد از دو سال گذشته وام دکتری پیش بینی شد. سال گذشته ۶۰ میلیارد تومان و سال جاری ۱۱۰ میلیارد تومان برای وام ویژه دکتری اختصاص داده شد که تمام دانشجویان واجد شرایط را پوشش خواهد داد.

رسیدگی به اعتراضات کنکوریها

وی در ادامه در خصوص اعتراض داوطلبان کنکور ۹۶ و تجمع آنها مقابل مجلس گفت: ما موظفیم تمام مصوبات مجلس را اجرا کنیم که یکی از آنها سهمیه ۵ درصد ایثارگران است که مشکلی نیز ندارد و خیلی هم خوب است منتهی یک بندی در این سهمیه دیده شده است که در گذشته مازاد ظرفیت خالی ۲۵ درصد جانبازان به داوطلبان آزاد اختصاص می یافت اما امسال مصوب شد که این سهمیه به سهمیه ۵ درصدی ایثارگران ( ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه) تعلق گیرد. این باعث شده برخی از پذیرفته شدگان نتوانند نمره قبولی را بیاورند که همکاران ما در سازمان سنجش مشغول رسیدگی به این موضوع هستند و امروز نیز در این خصوص در کمیسیون آموزش جلسه ای برگزار خواهد شد.

وی در خصوص دانشجویان ستاره دار نیز گفت: این موضوع در حال بررسی است و بعد از بررسی اعلام خواهد شد.

شریعتی نیاسر در خصوص دانشگاه علمی کاربردی نیز گفت: این دانشگاه بیشترین واحد دانشگاهی را به خود اختصاص داده بالغ بر هزار مرکز دارد و امروزه مدیریت این دانشگاه بسیار هدفمند شده است. بسیاری از مراکز این دانشگاه که رشته های آنها غیرمرتبط با آن دستگاهی است که ایجاد شده بودند ظرفیت آنها صفر شده است البته ما از رشته های مرتبط این دانشگاه حمایت می کنیم.

وی در ادامه در خصوص وضعیت دانشجویان موسسه شاخص پژوه گفت: این موسسه با اینکه مجوز داشت ولی تخلفات عدیده ای انجام داد، پول های غیرقانونی زیادی از دانشجویان گرفت، بعد از انحلال نیز با ما همکاری نداشت و ما ناچار شدیم بر اساس خوداظهاری افراد از آنها مستنداتی بگیریم و آزمونی که برای این دانشجویان در نظر گرفته شد برای این بود که این افراد ارزیابی شوند و افرادی که در این آزمون موفق شوند مشروط به اینکه مستندات قانونی ارائه کنند، به آنها کمک خواهیم کرد.