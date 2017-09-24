شمار زنان سرپرست خانوار کرمانشاه ۴ درصد بالاتر از متوسط کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، آذر خسروی امروز یکشنبه در همایش روز ملی خانواده، با اشاره به اینکه زنانی چون حضرت زینب(س) سبب ماندگاری عاشورا شدند اظهار داشت: به همان اندازه که زنان در دفاع مقدس حضور داشتند اگر اتفاقی خاصی در طول تاریخ رخ داده ناشی از وجود یک خانواده موفق بوده است.

وی با بیان اینکه پشت سر اساطیر شاهنامه یک زن بوده افزود: اساطیر ما یادآور شدند که زنان در طول تاریخ به خوبی توانستند توانایی های خود را بروز دهند.

مدیر کل دفتر امور زنان استانداری کرمانشاه عنوان کرد: توانمند سازی زنان در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی سبب کاهش آسیبهای ناشی از این امر می شود.

وی خواستار پیگیری مقوله تاب آوری زنان سرپرست خانوار شد و افزود: خانواده منشا قوت و ضعف فرزندان است، مادران باید حتی در انتخاب لالایی، داستان و شرب المثلها برای فرزندان دقت کنند.

خسروی عنوان کرد: بسیاری از ما و به ویژه زنان سرپرست خانوار به دلیل دغدغه تامین معاش در تعامل و فرصت گذاشتن برای اعضای خانواده مشکل داریم.

وی با تاکید بر اینکه شخصیت اعضا در خانواده پی ریزی می شود خواستار حفظ کارکرد خانواده ها شد افزود: گرچه بهزیستی استان توسط وزیر مورد تقدیر قرار گرفت اما لازم است همه مردم و سازمانهای مردم نهاد عزم خود را جزم کنند.

مدیر کل دفتر امور زنان استانداری کرمانشاه در پایان با اشاره به آمار زنان سرپرست خانوار در کشور و استان گفت: استان کرمانشاه ۴ درصد بیشتر از میانگین کشوری زن سرپرست خانواده دارد.