تلاش فدراسیون کشتی برای رهایی از تعلیق بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بنی تمیم با توجه به مخالفت اتحادیه جهانی کشتی با اصلاح اساسنامه ارسالی فدراسیون کشتی ایران اظهار داشت: در مورد مشکلات اساسنامه با مسئولان وزارت ورزش مذاکره کرده ایم تا راه حل مناسبی برای اعلام پاسخ به اتحادیه جهانی پیدا کنیم.



وی خاطر نشان کرد: قطعا در جهت مصالح ملی کشتی کشور در جهان،و طبق قانون باید سعی کنیم، با تدبیر، ایرادات اتحادیه جهانی کشتی را برطرف نماییم، تا کشتی بدون مشکل برنامه های خود را دنبال کند.کار دشوار و پیچیده ای است اما به یاری خدا راهی برای حل این مسئله خواهیم یافت.



اتحادیه جهانی کشتی به تازگی برای چندمین بار به دلیل آنچه دخالت وزارت ورزش در امور فدراسیون کشتی ایران خوانده از اساسنامه اصلاحی این فدراسیون ایراد گرفته است.