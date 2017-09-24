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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۳

معاون آبفای شهری خراسان شمالی:

۱/۴ میلیارد ریال برای حفر چاه جدید آب در راز و جرگلان هزینه شد

۱/۴ میلیارد ریال برای حفر چاه جدید آب در راز و جرگلان هزینه شد

بجنورد- معاون مهندسی و توسعه آب و فاضلاب خراسان شمالی از حفر یک حلقه چاه جدید آب شرب در شهر راز و جرگلان بااعتباری بالغ‌بر یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون ریال خبر داد.

عباسعلی گریوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به عدم بارش‌های مناسب نزولات جوی در سال‌های اخیر و افت شدید آب‌های زیرزمینی و همچنین افت آبدهی چاه‌های آب شرب، این شرکت در راستای تأمین آب شرب سالم و بهداشتی شهروندان برنامه‌های حفاری چاه‌های جدید را برنامه کاری خود قرار داده که یکی از این چاه‌ها در شهر راز است.

گریوانی افزود: عملیات حفاری این چاه در اواسط شهریورماه سال جاری شروع و در اواخر شهریورماه بااعتباری بالغ‌بر یک میلیارد  و ۴۷۷ میلیون ریال پایان یافت.

وی درباره مشخصات این چاه بیان کرد: با توجه به افت شدید آبدهی چاه شماره یک شهر راز  چاه جدیدی در کنار آن به عمق ۵۰ متر حفر و اقدامات لوله‌گذاری با لوله‌های قطر ۱۴ اینچ و شستشوی این چاه انجام گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد: با حفر این چاه انتظار می‌رود حدود ۷ لیتر بر ثانیه به آب شرب شهر راز اضافه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر امور آب و فاضلاب راز و جرگلان دارای ۱۹۹۶ مشترک آب است و آب شرب موردنیاز این مشترکان  از ۵ حلقه چاه با دبی ۱۷ لیتر بر ثانیه تأمین می‌شود.

کد مطلب 4096430

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