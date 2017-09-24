۱/۴ میلیارد ریال برای حفر چاه جدید آب در راز و جرگلان هزینه شد

عباسعلی گریوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به عدم بارشهای مناسب نزولات جوی در سالهای اخیر و افت شدید آبهای زیرزمینی و همچنین افت آبدهی چاههای آب شرب، این شرکت در راستای تأمین آب شرب سالم و بهداشتی شهروندان برنامههای حفاری چاههای جدید را برنامه کاری خود قرار داده که یکی از این چاهها در شهر راز است.
گریوانی افزود: عملیات حفاری این چاه در اواسط شهریورماه سال جاری شروع و در اواخر شهریورماه بااعتباری بالغبر یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون ریال پایان یافت.
وی درباره مشخصات این چاه بیان کرد: با توجه به افت شدید آبدهی چاه شماره یک شهر راز چاه جدیدی در کنار آن به عمق ۵۰ متر حفر و اقدامات لولهگذاری با لولههای قطر ۱۴ اینچ و شستشوی این چاه انجام گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد: با حفر این چاه انتظار میرود حدود ۷ لیتر بر ثانیه به آب شرب شهر راز اضافه شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر امور آب و فاضلاب راز و جرگلان دارای ۱۹۹۶ مشترک آب است و آب شرب موردنیاز این مشترکان از ۵ حلقه چاه با دبی ۱۷ لیتر بر ثانیه تأمین میشود.
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