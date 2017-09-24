۲۵۵ حمله هوایی عربستان به یمن تنها در ۳ روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی یمن «سبأ»، جنگنده های عربستان در سه روز گذشته بیش از ۲۵۵ حمله هوایی به مناطق مختلف یمن داشته اند که منجر به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان و ویرانی مناطق مسکونی شده است.

یک منبع امنیتی به خبرگزاری یمن گفته که جنگنده های سعودی دست کم ۶۱ بار به شهرهای مختلف استان حجه حمله کرده و استان صعده نیز بالاترین میزان حملات جنگنده های سعودی را شاهد بوده است.

در یکی از این حملات که یک خانه را در استان مرزی صعده هدف قرار داده بود ۵ غیرنظامی از حمله یک کودک کشته شده بودند.

بر اساس این خبر مناطق الصوح و الفرع در شهر کتاف در استان صعده و مناطق الشرفه، الشبکه و المخروق در نجران و منطقه الطلعه ۵۹ بار هدف حملات جنگنده های سعودی بوده اند و در عسیر نیز شهر الربوعه ۵۹ بار و منطقه سهوه ۲۲ بار مورد هدف قرار گرفته و جنگنده های سعودی دو بار هم به وادی جاره در جیزان یورش برده اند.