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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۸

جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد خبر داد؛

کشف هزار بطری مشروبات الکلی در ورودی مشهد

کشف هزار بطری مشروبات الکلی در ورودی مشهد

مشهد- جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا موفق به کشف محموله ای شامل هزار بطری مشروبات الکلی خارجی در مشهد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خدابخشی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی رصدهای اطلاعاتی مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی خراسان‌ رضوی، اخباری به دست آمد که افرادی قصد دارند یک محمولۀ سنگین مشروبات الکلی را با یک دستگاه خودرو باری وارد مشهد کنند.

وی افزود: با به دست آمدن این اطلاعات ماموران وارد عمل شده و خودرو حامل محمولۀ مشروبات را در عوارضی باغچه متوقف کردند.

جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد تصریح کرد: با انتقال وانت‌نیسان به مرکز فرماندهی پلیس آگاهی، بازرسی از آن آغاز شد و مأموران موفق شدند محمولۀ موردنظر شامل هزار و ۱۶ بطری انواع مشروبات الکلی خارجی به ارزش ۱۹۰ میلیون تومان را کشف کنند.

وی ادامه داد: در این عملیات راننده و شاگردش که هر دو ۲۵ ساله هستند دستگیر شدند.

کد مطلب 4096434

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