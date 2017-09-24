کشف هزار بطری مشروبات الکلی در ورودی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خدابخشی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی رصدهای اطلاعاتی مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی خراسان‌ رضوی، اخباری به دست آمد که افرادی قصد دارند یک محمولۀ سنگین مشروبات الکلی را با یک دستگاه خودرو باری وارد مشهد کنند.

وی افزود: با به دست آمدن این اطلاعات ماموران وارد عمل شده و خودرو حامل محمولۀ مشروبات را در عوارضی باغچه متوقف کردند.

جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد تصریح کرد: با انتقال وانت‌نیسان به مرکز فرماندهی پلیس آگاهی، بازرسی از آن آغاز شد و مأموران موفق شدند محمولۀ موردنظر شامل هزار و ۱۶ بطری انواع مشروبات الکلی خارجی به ارزش ۱۹۰ میلیون تومان را کشف کنند.

وی ادامه داد: در این عملیات راننده و شاگردش که هر دو ۲۵ ساله هستند دستگیر شدند.