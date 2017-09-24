مدیر اجرایی این دوسالانه با این مطلب به خبرنگار مهر به استقبال بسیار خوب علاقه‌مندان از این دوسالانه اشاره و گفت: خوشبختانه امسال افزون بر تمام استان‌های کشور از سوی فارسی‌زبانان مقیم ۱۲ کشور خارجی از جمله آمریکا، کانادا، افغانستان، انگلیس، آلمان، هلند، اتریش، ترکیه، امارات، بلژیک، سوئد و قطر، نیز داستان به دبیرخانه نارنج ارسال شده است.

محمد بادپر با اشاره به اینکه اسامی تمام داستان‌های دریافتی در سایت دوسالانه داستان کوتاه نارنج به نشانی www.naranj.org و همچنین کانال تلگرامی این دوسالانه به نشانی radionaranj@ منتشر شده است یادآور شد: نتایج مرحله‌ اول داوری نیمه دوم مهرماه منتشر و پس از داوری نهایی، نفرات برگزیده نیز در روز اختتامیه معرفی خواهند شد.

مدیر اجرایی این دوسالانه با اشاره به اینکه مراسم اختتامیه این دوسالانه در اواخر آذرماه ۹۶ برگزار می‌شود گفت: رسیدن به این تعداد داستان دریافتی قطعا نتیجه همکاری و تلاش همه‌ عوامل برگزاری این دوسالانه است.

بادپر با بیان اینکه دوسالانه داستان کوتاه نارنج متعلق به سراسر شهرستان جهرم است و به گروه خاصی تعلق ندارد اعلام کرد: دوسالانه‌ داستان کوتاه نارنج از معدود اتفاقات مثبت فرهنگی ادبی در سطح استان و جنوب کشور است که مخاطبانی به این اندازه دارد و حضور این تعداد شرکت‌کننده از ایران و ‌کشورهای دیگر خود موید این نکته است.

وی تاکید کرد: انتظار داریم مدیریت شهری شهرستان جه‍رم بر خلاف دوره‌ قبل از این دوسالانه که با تلاش و ‌پشتکار گروه اجرایی توانسته جای پای محکمی در ادبیات داستانی ایران برای خود بوجود بیاورد و نام جهرم را در بین اهالی ادبیات داستانی مطرح کند حمایت کافی داشته باشند.