  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۷

همزمان با عاشورا و تاسوعای حسینی؛

ویژه برنامه «مقتل الحسین» از رادیو قرآن پخش می شود

ویژه برنامه «مقتل الحسین» از رادیو قرآن پخش می شود

ویژه برنامه «مقتل الحسین» روزهای ۸ و ۹ مهرماه همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی از رادیو قرآن پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مقتل الحسین» عنوان ویژه برنامه ای است که به روایت قیام سیدالشهدا(ع) می پردازد. مقتل خوانی از کتاب شریف لهوف روزهای تاسوعا و عاشورا با صدای حسین نیکنام پخش می شود

بررسی علل اجتماعی و سیاسی قیام اباعبدالحسین(ع)، معرفی شخصیت های اصلی و فرعی دخیل در واقعه ی کربلا، بررسی پیشینه ی تاریخی واقعه، مروری اجمالی بر حوادث و رفع برخی اغراقات با اتکا به عقل و نقل مستند از موضوعاتی است که در این برنامه به آن پرداخته می شود.

این برنامه روزهای شنبه و یکشنبه ۸ و ۹ مهرماه از ساعت ۱۰ به مدت ۶۰ دقیقه تقدیم شنوندگان خواهد شد.

کد مطلب 4096440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها