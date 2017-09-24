ویژه برنامه «مقتل الحسین» از رادیو قرآن پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «مقتل الحسین» عنوان ویژه برنامه ای است که به روایت قیام سیدالشهدا(ع) می پردازد. مقتل خوانی از کتاب شریف لهوف روزهای تاسوعا و عاشورا با صدای حسین نیکنام پخش می شود.

بررسی علل اجتماعی و سیاسی قیام اباعبدالحسین(ع)، معرفی شخصیت های اصلی و فرعی دخیل در واقعه ی کربلا، بررسی پیشینه ی تاریخی واقعه، مروری اجمالی بر حوادث و رفع برخی اغراقات با اتکا به عقل و نقل مستند از موضوعاتی است که در این برنامه به آن پرداخته می شود.

این برنامه روزهای شنبه و یکشنبه ۸ و ۹ مهرماه از ساعت ۱۰ به مدت ۶۰ دقیقه تقدیم شنوندگان خواهد شد.