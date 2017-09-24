تکریم ارباب رجوع بهترین معروف است/ سرگردانی مردم پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگارمهر، سید محمد رضا هاشمی پیش از ظهر یک شنبه در همایش آمران به معروف و نهی از منکر ادارات و ارگان های شاهرود به میزبانی تالار بهمن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان با بیان اینکه برای اصلاح جامعه باید از خودمان شروع کنیم و متولی امر به معروف و نهی از منکر باشیم، ابراز داشت: امر به معروف دولتی و بخش نامه ای نیست و باید هر یک از مسئولان دستگاه های اجرایی برای کارمندان خود و جامعه الگو باشند.

وی با بیان اینکه همان طور که نماز، روزه و زکات واجب هستند باید معروف ها را نیز برجسته کنیم، افزود: نباید در امر به معروف و نهی از منکر تنها به دنبال مچ گیری از افراد و منتظر اتفاق افتادن منکرها باشیم بلکه باید افرادی که اقدامات خوب و موثری در حوزه شهرستان انجام دادند مورد تکریم قرار گیرند.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه اگر مجموعه دستگاه های اجرایی را به نحو احسن مدیریت کنیم مردم در امر به معروف کار خود را به درستی انجام خواهند داد، ابراز داشت: بهترین معروف این است که اگر دشمن ما را مورد تهاجم فرهنگی قرار داد ما هم آن ها را مورد این تهاجم قرار دهیم که نمونه آن اقامه نماز ظهر عاشورا است که نشان می دهد فرهنگ عاشورا به عنوان یک معروف در جهان معرفی شده است.

هاشمی در ادامه تصریح کرد: در ادارات شاهرود پاسخ به ارباب رجوع نباید باعث سرگردانی مردم شود که این خود مصداق بروز منکر در جامعه خواهد بود لذا برای امر به معروف باید در ابتدا با تذکر لسانی و شفاهی وارد عمل شد.

وی افزود: زمانی آسیب اجتماعی در یک جامعه فراگیر شد منکرها نیز افزایش خواهد یافت لذا به منظور جلوگیری از بروز این مشکلات باید با وجود نیروهای فرهنگی و متدین در شهرستان، امربه معروف ها و نهی از منکرها در جامعه مدیریت شود.

یکم تا هفتم محرم به نام هفته امر به معروف و نهی از منکر معرفی شده است.