برای اولین بار استقلال کامل شد/ بدشانسی هم با منصوریان رفت!

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در فصل جاری هرگز این شانس را نداشت که در هفت هفته‌ای که هدایت آبی پوشان را بر عهده داشت همه بازیکنانش را به طور کامل در اختیار داشته باشد.

پادوانی، ابراهیمی، سید مجید حسینی، شجاعیان، اسماعیلی، باقری، غفوری، حیدری، انصاری، شهباززاده و... بازیکنانی بودند که از ابتدای فصل طعم مصدومیت را چشیدند تا هر کدام در مقاطعی قادر به همراهی تیم شان نباشند و یکی از مشکلاتی منصوریان با آنها دست به گریبان بود همین آسیب دیدگی‌ها بود.

حال که آبی پوشان برای دیدار هفته هشتم مقابل سپیدرود آماده می‌شوند، داریوش شجاعیان و سجاد شهباززاده آخرین مصدومان این تیم هم به شرایط مسابقه رسیدند تا این تیم برای اولین بار در فصل جاری کامل باشد.

میک درموت، مجید صالح، محمد نوازی، مصطفوی و یا هر فرد دیگری که قرار باشد هدایت آبی پوشان از روی نیمکت را عهده دار باشد و یا مسئولیت فنی تیم را برعهده داشته باشد، این شانس را دارد که همه بازیکنان را به صورت کامل در اختیار داشته باشد و از همه داشته ها استفاده کند. اتفاقی که در هفت هفته گذشته از لیگ برتر برای منصوریان رخ نداد.