اختلاف نظر باشگاه پرسپولیس با طارمی

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس علاوه بر محرومیت از سوی فیفا برای حضور در دو پنجره نقل و انتقالاتی،به دلیل نقض قرارداد مهدی طارمی با باشگاه ریزه اسپور ترکیه با جریمه ۷۹۰هزار یورویی نیز روبرو شده است.

در این حکم آمده است باشگاه پرسپولیس و مهدی طارمی به طور متضامن می توانند جریمه را پرداخت کنند. در واقع قید نشد است این جریمه را کدام یک از طرفین باید ظرف مدت ۳۰ روز به حساب باشگاه ریزه اسپور ترکیه واریز کنند.

همین موضوع باعث اختلاف نظر در میزان پرداخت باشگاه پرسپولیس و مهدی طارمی در تامین جریمه به ریزه اسپور شده است. باشگاه پرسپولیس می خواهد نیمی از جریمه را پرداخت کند و نیم دیگر را از قرارداد طارمی بپردازد. اما هنوز این موضوع مورد موافقت مهاجم پرسپولیس قرار نگرفته است.

البته مدیران باشگاه پرسپولس در تلاش هستند تا با اعتراض به این حکم، آن را به حالت تعلیق در آورده تا مجبور نشوند خیلی زود جریمه خود را پرداخت کنند. مهدی طارمی که همراه با سایر سرخپوشان در امارات است پس از بازگشت به تهران جلسه ای را با مسئولان باشگاه پرسپولیس برگزار خواهد کرد تا تکلیف جریمه به ریزه اسپور را مشخص کند.