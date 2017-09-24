به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدوی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور؛ با ارسال لوح سپاس از محمود خرم آبادی رئیس گروه برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان تقدیر کرد.

در این تقدیر نامه آمده است:

تداوم توفیق خدمت در طریقت معارف و تعالیم الهی رفیق بندگان شایسته خداوند است، این سعادت در سایه سار الطاف پروردگار متعال و عنایات اهل بیت (علیهم السلام) فزونی خواهد یافت.

اهتمام جنابعالی به امورمدارس صدرا و حمایت و پشتیبانی همه جانبه از این مدارس موجبات ارتقای برنامه ها و فعالیت های آنها را فراهم کرده است و سبب دلگرمی دانش آموزان عزیز و اولیاء محترم ایشان شده است.

بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را تقدیم تان داشته و آرزومندیم با اتکاء به ذات باریتعالی و عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در جهت رشد و تعالی جوانان و نوجوانان میهن اسلامی موفق باشید.