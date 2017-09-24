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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۰

با ارسال لوح سپاس صورت گرفت؛

تقدیر رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از رئیس گروه برنامه‌ریزی لرستان

تقدیر رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از رئیس گروه برنامه‌ریزی لرستان

خرم‌آباد- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با ارسال لوح سپاس از رئیس گروه برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات تبلیغات اسلامی لرستان تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدوی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور؛ با ارسال لوح سپاس از محمود خرم آبادی رئیس گروه برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان تقدیر کرد.

در این تقدیر نامه آمده است:

تداوم توفیق خدمت در طریقت معارف و تعالیم الهی رفیق بندگان شایسته خداوند است، این سعادت در سایه سار الطاف پروردگار متعال و عنایات اهل بیت (علیهم السلام) فزونی خواهد یافت.

اهتمام جنابعالی به امورمدارس صدرا و حمایت و پشتیبانی همه جانبه از این مدارس موجبات ارتقای برنامه ها و فعالیت های آنها را فراهم کرده است و سبب دلگرمی دانش آموزان عزیز و اولیاء محترم ایشان شده است.

بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را تقدیم تان داشته و آرزومندیم با اتکاء به ذات باریتعالی و عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در جهت رشد و تعالی جوانان و نوجوانان میهن اسلامی موفق باشید.

کد مطلب 4096450

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