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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۰

لاوروف: آمریکا به کره‌شمالی حمله نخواهد کرد

لاوروف: آمریکا به کره‌شمالی حمله نخواهد کرد

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه می گوید که ایالات متحده آمریکا به دلیل اطمینان از برخورداری پیونگ‌یانگ از تسلیحات هسته ای، علیه کره شمالی اقدام نظامی نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در سخنانی به تهدیدات نظامی آمریکا علیه کره شمالی واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، لاوروف در سخنانی در این زمینه اعلام کرد: آمریکا علیه کره شمالی اقدام نظامی انجام نخواهد داد و به این کشور حمله نخواهد کرد.

لاوروف در بیان علت گفته خود تأکید کرد: از آنجایی که آمریکایی ها از برخورداری پیونگ یانگ از تسلیحات هسته ای مطمئن هستند، علیه آنها اقدام نظامی نمی کنند.

این در حالی است که روز گذشته نیز «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه جنگ لفظی میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی را به دعوای میان دو بچه در مهد کودک تشبیه کرده بود.

کد مطلب 4096451

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