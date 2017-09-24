کتاب « زن و سنگر » در خراسان جنوبی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی پیش از ظهر یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی کتاب «زن و سنگر» در بیرجند رونمایی شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی در این مراسم بیان کرد: باید با استفاده از قلم و آثار نوشتاری، یاد و خاطره شهدا را زنده نگه داریم.

حجت الاسلام حسین معصومی با بیان اینکه هجمه های فرهنگی امروزه در دنیا بی سابقه است، اظهار کرد: آنچه در مقابل این هجمه ها باید ایستادگی کند، قلم است.

وی خطاب به فعالان کتابخانه ای بیان کرد: کار شما بسیار ارزشمند و سخت است چرا که با جنگ نرم دشمن مقابله می کنید.

حجت الاسلام معصومی اظهار کرد: بیش از ۴۰ میلیون کاربر تلگرام وجود داشته که بسیاری از این کانال ها به دنبال ترویج فرهنگ غربی هستند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی بیان کرد: باید همانند رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در جنگ فرهنگی دشمن تا پای جان مقابله کنیم.

وی با بیان اینکه مساله دفاع در ذات همه انسان ها وجود دارد، افزود: خداوند ذات انسان را به گونه ای خلق کرده که در برابر آسیب ها از خود حفاظت کند.

حجت الاسلام معصومی اظهار کرد: جایگاه هشت سال دفاع مقدس بسیار بالا و ارزشمند بوده که باید در جامعه نهادینه شود.