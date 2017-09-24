معابر همجوار مراکز مذهبی شمال تهران پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نوربخش ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران از پاک سازی معابر هم جوار با مراکز مذهبی شنال تهران خبر داد و افزود: با توجه به ازدحام عزاداران حسینی در مراکز مذهبی، عملیات پاک سازی معابر، انهار و... در نواحی ده گانه به اجرا رسیده و معابر منتهی به تکایا ، حسینه ها، مساجد و... شست و شو و پاک سازی شده است.

وی سیاهپوش کردن معابر را از اقدامات دیگر دانست و گفت: به منظور ایجاد فضای سوگواری شهادت سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) ، در ۱۱ نقطه از ارتفاعات شمال تهران پرچم های بلند مشکی در ارتفاع ۵۵ متری برافراشته شد.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک تهران افزود: میادین ازگل، نوبنیاد، تجریش، شهرک شهید محلاتی، امامزاده های صالح(ع)، اسماعیل(ع) ، علی اکبر (ع) ، ساختمان های اصلی منطقه، نواحی ، سوله های بحران ،سراهای محله، مراکز آتش نشانی و معابر اصلی از جمله مراکزی است که با نصب کتیبه ، پرچم ، بنر و... سیاهپوش شده است.

وی با تاکید بر حفظ نظافت شهر اظهار کرد: همان طور که تعالیم دینی ما تاکید دارند، پاکیزگی نشانه‌ ایمان و رعایت آن برای مسلمانان مهم است و لذا از مردم خواهشمندیم در برگزاری مراسم، ضمن تکریم مقام شامخ بزرگان دین، زیبایی چهره‌ شهر را حفظ کنند.