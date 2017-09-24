۲۶۷ میلیارد تومان تسهیلات برای صنوف تولیدی خدماتی در نظر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دروزمی پیش از ظهر امروز در چهل و ششمین کار گروه رفع موانع تولید استان کردستان که در محل استانداری برگزار شد، گفت: جلسات کارشناسی پیش نیاز کارگروه هایی است که برگزار می شود و از اعضا تقاضامندیم که در این جلسات حضور داشته باشند و نسب به آنها بی اهمیتی نکنند.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کردستان اظهار کرد: ۶۲۲ مورد ثبت نام در سامانه بهین یاب صورت گرفته که از این میزان ۱۶۴ مورد مربوط ب حوزه صنعت و ۴۵۸ مورد در حوزه کشاورزی به ثبت رسیده اند.

وی افزود: از موارد ثبت نام شده در بخش صنعت ۸۷ مورد به مبلغ ۵۲.۷ میلیارد تومان به تصویب کمیته کارشناسی سازمان رسیده است.

دروزمی گفت: از موارد مصوب و ارسال شده به بانک ۱۲ مورد به تایید بانک رسیده و تا کنون هفت مورد آن به ارزش ۶.۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کردستان در مورد موارد ثبت نامی بخش کشاورزی نیز گفت: از ۴۵۸ مورد ثبت نامی ۳۲۷ مورد آن به ارزش ۵۸.۶ میلیارد تومان مورد بررسی و ۲۲۷ مورد آن به کارگروه ها معرفی شده است.

وی افزود: از این میزان ۱۶۷ مورد به ارزش ۳۲.۴ میلیارد تومان به شعبات بانک ها ارجاع داده شده که از این میزان ۹ مورد به مبلغ ۴.۱ میلیارد تومان پرداخت شده است.

دروزمی گفت: در کل کشور ۹ هزار و ۲۲۱ پرونده در بخش صنعت به ارزش هفت هزار میلیارد تومان به تایید کارگروه های رسیده که در سهم استان کردستان ۸۷ مورد به ارزش ۵۲.۷ میلیارد تومان است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کردستان عنوان کرد: در کل کشور ۲۲۲ مورد به پرداخت از سوی بانک ها به ارزش ۲۶۳ میلیارد تومان عملی شده که این میزان در کردستان هفت مورد به ارزش ۶.۶ میلیارد تومان است.

به گفته وی، این آمار در اواخر تابستان کمتر از ماه های دیگر سال است و قطعا در مهر و آبان ماه پرداختی ها سیر صعودی به خود خواهند گرفت.

دروزمی گفت: در سامانه ۸۷ مورد به منظور بازسازی و نوسازی ثبت نام کرده بودند که از این میزان ۱۵ مورد تایید و تاکنون یک مورد آن به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کردستان اظهار کرد: ۶۰ هزار واحد صنفی در استان کردستان وجود دارد ک ۸۵ درصد آنها با بانک از طریق دستگاه کارت خوان(pos) ارتباط دارند و لازم است که مشکلات آنها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: واحد های صنفی برای پراداخت تسهلات نیازمند ثبت نام در سامانه بهین یاب نیستند و با مراجعه حضوری در بانک می توانند این تسهیلات را دریافت کنند.

به گفته وی، ۲۶۷ میلیارد تومان اعتبار برای بانک ها تصویب شده که به صنوف تولیدی خدماتی تسهیلات ارائه دهند که امید است بانک های استان این میزان اعتبار را جذب کنند.