به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «سربلندان» از تولیدات فاخر مرکز موسیقی حوزه هنری ساعت ۱۷ روز دوشنبه سوم مهرماه با حضور فریدون شهبازیان، فرید سعادتمند، علی موسوی گرمارودی، فاضل نظری، حمیدرضا نوربخش، علیرضا قزوه، سعید بیابانکی، مسعود فروتن، وحید جلیلوند و عوامل تولید و خوانندگان این اثر در تالار سوره رونمایی خواهد شد.

آلبوم موسیقی «سربلندان» که از تازه‌ترین تولیدات مرکز موسیقی حوزه هنری به شمار می‌رود، شامل ۱۵ قطعه موسیقی با آهنگسازی محسن جلیلی و آواز هنرمندانی چون علی اصغر شاه‌زیدی، قاسم رفعتی، مظفر شفیعی، حسین علیشاپور، محمد معتمدی، بامداد فلاحتی، اشکان کمانگری، سروش بخشش و امیرحسین مدرس است.

از ویژگی های این آلبوم می‌توان به اشعار استفاده شده در آن اشاره کرد که توسط شاعران شناخته شده کشور از جمله حافظ، مولوی، فاضل نظری، سید علی موسوی گرمارودی، عمران صلاحی، قادر طهماسبی (فرید)، سعید بیابانکی، علیرضا قزوه و حبیب‌الله چایچیان (حسان) سروده شده است. این آلبوم از روز دوشنبه سوم مهرماه در بازار موسیقی منتشر می‌شود.

در مراسم رونمایی آلبوم «سربلندان» از آلبوم «ناسور» یکی دیگر از تولیدات ویژه محرم مرکز موسیقی حوزه هنری نیز رونمایی خواهد شد. این اثر مربوط به موسیقی فیلم «ناسور» با آهنگ‌سازی فرید سعادتمند و کارگردانی کیانوش دالوند است.