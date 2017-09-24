تنها ۸۵ مکان اقامتی در مشهد برای دریافت مجوز ایمنی اقدام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، آتشپاد حسن جعفری ظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته ایمنی و آتش‌نشانی در ایستگاه شماره ۳۷ این سازمان برگزار شد اظهار کرد: طی شش ماه اخیر شهروندان با واحد فرماندهی ۱۲۵، تعداد ۲۸۶ هزار و ۱۶۱ تماس گرفتند که تنها ۱۰ درصد این تماس‌ها، مشاوره‌ای و چهار درصد کل تماس‌ها منجر به عملیات شد.

وی افزود: ۴۳ درصد تماس‌ها مزاحمی گزارش شده است و بر این اساس میانگین مدت زمان مکالمه ۱۶ ثانیه و مدت زمان مکالمات عملیاتی ۴۹ ثانیه مطرح شده است.

مدیر عامل سازمان آتش‌‎نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه در ۱۰ سال اخیر میانگین رشد عملیات حریق و حادثه ۱۱ درصد بوده گفت: این میزان ثبت میانگین کشوری که ۲۰ درصد است، رشد بالایی را نشان می‌دهد و ساعت ۲۰ تا ۲۲ بیشترین میزان ماموریت ها و فراوانی حریق گزارش شده و ۶ تا ۸ صبح نیز کمترین فراوانی حریق در ساعات شبانه‌روز صورت گرفته است.

وی در خصوص فعالیت های صورت گرفته آتش نشانی در ۱۰ ساله اخیر تصریح کرد: در سال ۸۶ تعداد ۲۱ ایستگاه فعال داشتیم که طی ۱۰ سال گذشته این عدد به ۴۹ ایستگاه رسیده است. همچنین پیش‌بینی میان مدت شهرداری تا پایان سال ۹۷ تعداد ۵۶ ایستگاه است.

جعفری ادامه داد: در سال ۸۶ تعداد ۹۲ دستگاه ناوگان عملیاتی در اختیار داشتیم که با حمایت‌های صورت گرفته این تعداد به ۲۷۵ دستگاه ناوگان عملیاتی و ۱۱ دستگاه خودرو نردبان رسیده است و در برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال ۹۷ به تعداد ۳۱۳ دستگاه خودروی عملیاتی نیاز است.

وی با بیان اینکه در مناطق ۲ و ۳ شهری مشهد بیشترین آمار حریق ثبت شده است ابراز کرد: در مناطق دو و ۹ شهری نیز بیشترین آمار حادثه به ثبت رسیده است.

مدیر عامل سازمان آتش‌‎نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد بیان کرد: از تعداد کل مراکز اقامتی مشهد در ۶ ماهه اخیر تنها ۸۵ مکان اقامتی برای دریافت مجوز ایمنی اقدام کردند و در ساختمان‌های در حال ساخت کار ایمن‌سازی اجرایی می‌شود، اما بعد از بهره‌برداری کار رها می‌گردد و خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: باید الزام قانونی باشد تا ساختمان‌های اقامتی، تجمعی و تجاری ایمنی خود را در هنگام بهره‌برداری افزایش دهند.

جعفری با اشاره به اینکه آتش زدن توسط شخص و اشخاص مختلف، انداختن شی داغ، اتصال سیم برق و انتقال حرارت به علت مجاورت که از علل اصلی حریق است گفت: گیر کردن آسانسور، محبوسی افراد، زنبور و مارگزیدگی، گیرکردن حلقه انگشتری و زیورآلات از دیگر علت های حریق در مشهد بوده است.