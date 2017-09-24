به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام عباس امینی پیش از ظهر یک شنبه در همایش آمران به معروف و نهی از منکر ادارات و ارگان های شاهرود به میزبانی تالار بهمن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان با بیان اینکه امر به معرو ف و نهی از منکر از جمله وظایف مسئولان و دستگاه های فرهنگی محسوب می شود و باید زمینه اجرای آن را در جامعه فراهم کرد، ابراز داشت: در بسیاری از مواقع زیر ساخت یک مرکز یا فرودگاه بین المللی در کشور با هزینه های میلیاردی انجام می شود ولی با کمال تاسف در آن خبری از تعبیه فضایی برای نمازخانه وجود ندارد.

وی افزود: باید زمینه معروف ها را در جامعه فراهم کنیم به نحوی که اگر رئیس یک اداره یا فردی منکری را مرتکب شد بدون تندی کردن و با تذکر لسانی و شفاهی او را از مسیر اشتباه به راه درست هدایت کنیم.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه دوران خدمت کوتاه است و باید از این فرصت پیش رو برای ترویج معروف ها استفاده کرد، ابراز داشت: مسئولان ادارات باید وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده و در تکریم ارباب رجوع کوشا باشند و از سوی دیگر اگر شرایط برای بروز معروف ها در جامعه فراهم شد نگاه همه افراد نیز به سوی مقابله با منکرها سوق داده می شود.

امینی تاکید کرد: امروز امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ذاتی تک تک افراد جامعه محسوب می شود که در این بین مسئولان دستگاه های اجرایی از مسئولیت سنگین تری در این حوزه برخوردار هستند که باید به عنوان الگوی کارمندان در جامعه معرفی شوند.

یکم تا هفتم ماه محرم به عنوان هفته امر به معروف و نهی از منکر نام گذاری شده است.