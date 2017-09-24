  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۴

مسابقات گرندپری ۲۰۱۷ تکواندو - مراکش؛

میرهاشم حسینی باخت و حذف شد

میرهاشم حسینی باخت و حذف شد

نماینده وزن ۶۸- کیلوگرم تکواندوی ایران در نخستین مبارزه مقابل نماینده انگلیس قرار گرفت و با قبول شکست از دور رقابت‌ها کنار رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله دوم مسابقات گرندپری در سال ۲۰۱۷ در ۴ وزن المپیکی مردان و زنان از روز جمعه ۳۱ شهریورماه با حضور ۲۲۵ تکواندوکار (۱۱۲ تکواندوکار مرد و ۱۱۳ تکواندوکار زن) از ۵۶ کشور در مجموعه ورزشی «شاهزاده مولا عبدالله» شهر "رباط" مراکش آغاز شد و امروز (یکشنبه) به پایان می‌رسد.

در روز پایانی این رقابت‌ها پیکارهای اوزان ۵۷- کیلوگرم زنان و ۶۸- کیلوگرم مردان پیگیری می‌شود که میرهاشم حسینی به عنوان آخرین نماینده کشورمان بر روی شیاپ‌چانگ رفت.

میرهاشم حسینی در دیدار نخست رو در روی «پاتر لانگوباردی» از انگلیس که پیش از این سابقه حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۷ و گرندپری "مسکو" را در کارنامه خود ثبت کرده است، قرار گرفت و با نتیجه ۲۰ بر ۱۱ نتیجه را واگذار کرد.

هدایت این تیم برعهده مهدی بی باک به عنوان سرمربی، علیرضا نصرآزادانی به عنوان مربی و مهرداد یوسفی به عنوان مربی بدنساز است.

این مسابقات گرندپری (G۴) است که به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۴۰، ۲۴ و ۱۴.۴۰ امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیکی تعلق می گیرد.

کد مطلب 4096466

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها