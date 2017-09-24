پرداخت بیش از ۷ میلیارد تومان کمک معیشت به مددجویان قزوینی

رضا کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پرداخت کمک معیشت به خانواده‌های تحت حمایت برای کمک به اقتصاد خانواده‌های مددجویی است، گفت: بیش از هفت میلیارد و ۵۷۹ میلیون تومان کمک معیشت در پنج ماهه نخست سال ۹۶ به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان قزوین پرداخت شده است.

وی پرداخت کمک معیشت به مددجویان را از جمله فعالیت‌های اصلی این نهاد عنوان کرد و افزود: علاوه بر کمک معیشت پرداختی به خانواده های تحت حمایت، به منظور بهره‌مندی بیشتر مددجویان از امکانات رفاهی، در طول سال کمک هایی در قالب بن نقدی و کالا نیز به جامعه هدف تحت حمایت پرداخت می شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان قزوین بیان کرد: ۲۲هزار و ۱۰۰خانوار معیشت بگیر با جمعیت ۳۶ هزار و ۲۶۴ هزار نفر در ۶ ماهه نخست سال جاری از خدمات این نهاد بهره مند شدند.

وی عنوان کرد: بیش از ۶ درصد از خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان قزوین بوده که از این تعداد ۹ هزار و ۱۸۹ خانوار ساکن مناطق محروم روستایی هستند.

کارگر با اشاره به ارائه خدمات به خانواده های نیازمند غیر تحت حمایت نیز بیان کرد: بیش از ۹ هزار خانوار نیازمند غیر مددجویی نیز در ۶ ماهه ابتدای سال جاری از خدمات موردی این نهاد استفاده کردند.

وی یادآورشد: کمک‌ های موردی پرداخت شده به مددجویان و نیازمندان غیر تحت حمایت در زمینه کمک معیشت، کالاهای اساسی و درمانی بوده است.