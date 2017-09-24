۱۴۸۰ کیلو تریاک و هروئین طی ۴۸ ساعت در اصفهان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی معصوم بیگی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت گزارش عملکرد عملیات ذوالفقار ۱ برگزار شد با اشاره به اینکه در نخستین گام در آغاز فعالیت در استان اصفهان راه‌اندازی قرارگاه اقدام و عمل را در دستور کار قرار دادیم، اظهار داشت: برای این امر اتاق‌های فکر و قرارگاه مرکز استان تشکیل شد، قرارگاه شهرستان‌های هدف و در گام سوم قرارگاه در کل استان اصفهان نیز به زودی راه‌اندازی می شود.

وی با اشاره به اینکه در نخستین عملیات قرارگاه مرکز استان طی ۴۸ ساعت دستاوردهای خوبی را در حوزه کشف مواد مخدر، سلاح سرد و گرم و دستگیری باندهای مختلف داشتیم، تصریح کرد: از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای طرح ذوالفقار ۱ در اصفهان طی ۴۸ ساعت گذشته کشف یک هزار و ۴۸۰ کیلوگرم انواع مخدر شامل هزار کیلو تریاک و ۴۸۰ کیلو هروئین بود.

فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه این محموله مواد مخدر از شرق کشور وارد استان اصفهان شده بود، ابراز داشت: قرار بود این محموله به استان‌های تهران، کرمان و شهرهای شمالی انتقال یابد.

متلاشی شدن پنج باند و دستگیری ۷۹ قاچاقچی مواد مخدر در ۴۸ ساعت گذشته

وی تصریح کرد: با کشف این میزان مواد مخدر پنج باند بزرگ قاچاق مواد مخدر استان اصفهان منهدم و ۷۹ نفر نیز در این عملیات دستگیر شدند.

سردار معصوم‌بیگی در ادامه به کشف قاچاق کالا طی ۴۸ ساعت گذشته نیز اشاره کرد و افزود: در این بخش نیز انواع کالاهای قاچاق از جمله برنج، پوشاک، لوازم التحریر، خودرو و ... نیز به ارزش ۳۵ میلیارد تومان کشف و توقیف شد، اضافه کرد: در این زمینه نیز ۲۸ نفر از متهمان دستگیر شده‌اند.

برخورد با اراذل و اوباش خط قرمز انتظامی استان اصفهان

وی در ادامه برخورد با اراذل و اوباش را خط قرمز انتظامی استان اصفهان عنوان کرد و گفت: این افراد باید بدانند که استان اصفهان استانی فرهنگی و محل زندگی است و اراذل و اوباش در آن جایگاهی ندارند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه مردم در تامین امنیت دارای جایگاه ویژه‌ای هستند، ابراز داشت: مردم بیش از گذشته با پلیس همکاری دارند و همچنین در این راستا قدردان همکاری دستگاه قضایی با نیروی انتظامی استان اصفهان هستیم.

وی در ادامه در خصوص قتل فردی توسط یک زن و شوهر در یکی از شهرهای همجوار اصفهان اضافه کرد: در این پرونده فردی که خود نیز در زمینه خرید و فروش مواد مخدر فعالیت داشته توسط زن و شوهری ربوده شده و توسط تهدیدهای این زن و شوهر در تماس با خانواده‌اش از آنها درخواست واریز پول به کارت بانکی‌اش را داشته است.

سردار معصوم بیگی با اشاره به اینکه خانواده فرد ربوده شده مبلغ ۸۲ میلیون تومان پول به حساب وی واریز کردند، افزود: این پول توسط این زن و شوهر برداشت شده و در نهایت نیز زن و شوهر با شلیک سه گلوله فرد ربوده شده را به قتل رساندند.

وی اضافه کرد: خانواده فرد ربوده شده در خصوص اطلاع رسانی به پلیس در خصوص مفقود شدن پدر خانواده دیر اطلاع رسانی کردند و زمانی که پلیس در قالب اقدام غافلگیرانه آدم‌ربایان را دستگیر کرد فرد ربوده شده به قتل رسیده بود.

رصد جدی شوخی‌های بمب‌گذاری در دستور کار پلیس اصفهان است

فرمانده انتظامی استان اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص برنامه نیروی انتظامی در خصوص برخورد با شوخی‌هایی که در پوشش بمب‌گذاری انجام می‌شود و مخدوش کننده حس امنیت در جامعه است، تصریح کرد: در این خصوص شناسایی افرادی که اقدام به شوخی‌ها کرده‌اند در دستور کار ویژه نیروی انتظامی است و رصد جدی این مساله در استان در دستور کار است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۰ درصد از فوتی‌های تصادفات استان اصفهان متعلق به عابران پیاده و موتورسواران است، افزود: این در حالی است که میانگین کشوری در این زمینه ۶۰ درصد است و ما از میانگین کشوری بالاتر هستیم که این شرایط زیبنده استان اصفهان نیست.