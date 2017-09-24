به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، نمایندگان تشکلهای دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور صبح امروز در دیدار با سید ضیا هاشمی سرپرست وزارت علوم به طرح دیدگاه ها و نظرات خود درخصوص فضای حاکم بر فعالیت های سیاسی، صنفی، فرهنگی، علمی و آموزشی دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور پرداختند.
نیاز به سرمایه گذاری و حمایت بیشتر از انجمنهای علمی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دانشگاهها از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
ایجاد تعامل میان تشکلهای دانشجویی و بنیاد ملی نخبگان، ساماندهی و حمایت بیشتر از نشریات دانشجویی، حمایت بیشتر شورای فرهنگی دانشگاه ها از کانون های فرهنگی و ضرورت وجود فضای هم افزایی، همدلی و تعامل میان کانون های فرهنگی از دیگر مطالبات نمایندگان تشکلهای دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور از سرپرست وزارت علوم بود.
از دیگر مطالبات نمایندگان تشکلهای حاضر در این نشست قانون گریزی برخی از مسئولان و تصمیم گیران، عدم تخصیص بودجه مناسب و توزیع عادلانه آن درمیان تشکلها، انتقاد از خصوصی سازی دانشگاه ها، عدم وجود سامانهای برای ثبت اظهارنظرها و استفاده از دیدگاه های فعالان دانشجویی و ضرورت تاسیس کانون های اجتماعی دانشجویی برای ارائه راه حل در حوزه آسیب های اجتماعی و افزایش حقالزحمه کار دانشجویی بود.
نشست نمایندگان تشکلهای دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور با سرپرست وزارت علوم با هدف طرح دیدگاه ها بیان مشکلات و هم اندیشی درخصوص موضوعات و مسائل صنفی، دانشجویی، فرهنگی، علمی و آموزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برگزارشد.
